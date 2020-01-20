Губернатор провел оперативное совещание с главами министерств и ведомств региона

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В понедельник, 20 января, губернатор Самарской областипровел традиционное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств региона.За прошедшую неделю на территории губернии чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. При этом не обошлось без пожаров, самый крупный из которых – в Самаре. Напомним, на улице Георгия Димитрова загорелся ресторан и торговый центр. Огонь охватил площадь более 1200 квадратных метров. Для ликвидации ЧП было привлечено 149 человек и 51 единица техники. Пострадавших не было – 25 человек покинули здание еще до прибытия на место пожарно-спасательных служб.«Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования: электродвигателя вытяжки из помещения кухни, – отметил начальник регионального главка МЧС России. – Дознаватели проводят проверку по выяснению всех причин».Губернатор поручил совместными усилиями прокуратуры области и МЧС организовать проверки по противопожарной безопасности подобных заведений: «Я не вижу препятствий для того, чтобы проверять подобного рода учреждения, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Внимание к объектам массового пребывания людей должно быть постоянным. Уверен, прокуратура окажет содействие. Безопасность наших граждан – прежде всего».Также начальник ГУ МЧС России по Самарской области доложил о том, что праздничные крещенские мероприятия прошли без происшествий. На территории региона было организовано 40 купелей.Кроме того, в рамках оперативного совещания обсуждался вопрос по соблюдению требований антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях региона. Министр образования и науки областиотметил, что по итогам прошлого года системы передачи тревожных сообщений – с учетом дооснащения 1026 объектов – были установлены во всех организациях.Кроме того, продолжается работа по оснащению детских садов и школ системами видеонаблюдения с использованием облачных технологий, которые позволяют проводить идентификацию личности. В прошлом году таким новейшим оборудованием было оборудовано 145 образовательных организаций.Отдельно участники совещания подвели итоги работы крупнейшей международной сельскохозяйственной выставки «Зеленая неделя 2020», которая проходила на прошлой неделе в Берлине. Самарская область приняла участие в ней впервые за последние 6 лет. Свою продукцию на российском стенде – хлебобулочные, кондитерские, колбасные изделия, сыры, полуфабрикаты, бакалейную продукцию, а также сельхозтехнику, оборудование и технологии – представили более 15 крупных производителей региона.«Продукция наших предприятий, специальная культурная программа привлекла большое количество и жителей Германии, и специалистов, – отметил вице-губернатор – председатель Правительства региона, возглавивший делегацию от Самарской области. – Мы провели целый ряд встреч и переговоров с крупнейшими объединениями предпринимателей Германии. Договорились о том, что в следующем году у нас состоится 2 торгово-экономических миссии наших предприятий, готовых включиться в цепочку поставок своей продукции на немецкие предприятия. Также состоится визит предприятий Германии на территорию особой экономической зоны «Тольятти», которая их заинтересовала, для создания производств».Кроме того, глава регионального кабмина в рамках «Зеленой недели» встретился с представителями компании «Эко-Нива-АПК Холдинг». Напомним, уже весной этого года в Клявлинском районе начнется реализация крупнейшего инвестиционного проекта по строительству молочной фермы. Соответствующее соглашение было подписано в августе прошлого года между губернатором и гендиректором корпорации. Объем вложений со стороны холдинга – порядка 12 млрд рублей. Это самые крупные инвестиции за последние десятилетия в сельское хозяйство Самарской области.«Необходимо внимательно контролировать ситуацию. Сбоев никаких не должно быть, все должно быть выполнено согласно плану», – подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.