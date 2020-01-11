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Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по приоритетным проектам Самарской области

11 января 2020 19:48
89
Такие обсуждения с участием министерств и ведомств, руководителей профильных организаций, представителей бизнеса проходят ежегодно и уже принесли свои плоды.
В субботу, 11 января, губернатор Дмитрий Азаров провел первое в серии традиционных совещаний, посвященных приоритетным проектам на территории Самарской области.

Напомним, такие обсуждения с участием министерств и ведомств, руководителей профильных организаций, представителей бизнеса проходят ежегодно и уже принесли свои плоды.

«Традиционно на январских совещаниях решаются знаковые для региона вопросы. Мы активно обсуждали строительство моста через Волгу – сейчас оно идет полным ходом, говорили о достройке моста через реку Самара – он уже принимает автолюбителей области и гостей региона. Решали, как задействовать недостроенное здание на Крымской площади – сейчас в нем располагается Шестой кассационный суд, открытие которого повысило статус региона и Самары как судебной столицы»,- отметил глава региона.

Сегодня в числе прочих приоритетных проектов, которые будут реализованы на территории региона в ближайшее время, члены областного кабмина вместе с представителями духовенства обсудили создание туристско–паломнического комплекса на территории сел Ташла и Мусорка. Предполагается, что его центром станет Троицкий женский монастырь, где хранится чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от бед», а также Святой источник, куда регулярно приезжают паломники со всей России. Именно реконструкция источника и создание близ него удобной инфраструктуры станет первым этапом проекта. По словам митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, важно проводить все работы таким образом, чтобы не мешать потоку многочисленных паломников и туристов.

В дальнейшем предполагается обустройство пешеходных троп до села Мусорка, где располагается храм в честь святых бессребреников Космы и Дамиана. Это позволит значительно увеличить поток паломников и развить туристическую отрасль, являющуюся одним из значительных драйверов в экономике Ставропольского района, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


Политика региона
11 января 2020  19:48
Такие обсуждения с участием министерств и ведомств, руководителей профильных организаций, представителей бизнеса проходят ежегодно и уже принесли свои плоды.
Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по приоритетным проектам Самарской области
Такие обсуждения с участием министерств и ведомств, руководителей профильных организаций, представителей бизнеса проходят ежегодно и уже принесли свои... Политика региона
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