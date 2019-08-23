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Экс-глава Ленинского района Самары нашел себе место в инкубаторе

23 августа 2019 18:15
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Учреждение создано, чтобы оказывать предпринимателям консалтинговую помощь по финансовым и юридическим вопросам.
Дмитрий Титов, год назад лишившийся поста главы Ленинского района Самары, нашел новое место работы — теперь он возглавляет МБУ «Самарский бизнес-инкубатор», передает «СО» ОНЛАЙН.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», должность директора он занял всего полтора месяца — в июле. Учреждение создано, чтобы оказывать предпринимателям консалтинговую помощь по финансовым и юридическим вопросам.

Прежде «Самарский бизнес-инкубатор» очень часто менял директоров, а с марта по июль это происходило практически каждый месяц. В апреле руководителем был назначен заместитель главы Самары — и.о. руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что Дмитрий Титов ушел с поста главы района в августе 2018 года. Официально — по собственному желанию. По факту же — после критики со стороны руководства региона и уголовного преследования его заместителя Сергея Завады. (Тот был обвинен в получении крупной взятки и приговорен к 7 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.) Ленинский район Дмитрий Титов возглавлял три года, а до этого около восьми лет трудился в областном правительстве.


Фото:    «СО» ОНЛАЙН

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Комментарии



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