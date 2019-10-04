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Дума Новокуйбышевска объявила о старте конкурса на пост главы Новокуйбышевска

4 октября 2019 18:52
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Оппозиции не удалось занять место в комиссии по выборам мэра Новокуйбышевска.
Дума Новокуйбышевска сегодня утром объявила о старте конкурса на пост главы Новокуйбышевска. Документы от кандидатов будут приниматься в течение 35 дней с 8 октября по 11 ноября включительно, передает «СО» ОНЛАЙН.

Конкурсная комиссия, которая должна будет выбрать кандидатов в мэры для представления их думе для окончательного решения, должна состоять из 8 человек — по 4 человека от городского парламента и от губернатора. От гордумы было предложено включить в комиссию председателя думы Юрия Ферапонтова, председателя совета почетных граждан Анатолия Жеребцова, и еще двух депутатов гордумы Анатолий Нуждин и Елена Попова. Все депутаты — представители «Единой России».

Попытки депутатов от оппозиции провести в состав комиссии своего представителя — коммуниста Александра Бучнева — успехом не увенчалась. За него проголосовали только 6 человек.



Фото:   samara.er.ru 
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