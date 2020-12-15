Дума 15 декабря обсудит законопроект о продлении скидки на оплату пошлин через госуслуги

73

Законопроект о продлении действия 30-процентной скидки на оплату госпошлины через портал госуслуг будет рассмотрен на заседании Госдумы 15 декабря. Об этом в понедельник на первом социальном онлайн-форуме партии "Единая Россия" сообщила секретарь чувашского отделения партии "Единая Россия", депутат Госдумы Алена Аршинова, передает ТАСС.

До 1 января 2021 года госпошлина за совершение юридически значимых действий в отношении физлиц уплачивается со 30-процентной скидкой, если для этого используется единый портал государственных и муниципальных услуг. Такая льгота распространяется на оплату через региональные порталы, которые интегрированы с единой системой идентификации и аутентификации.

"Есть очень классное решение, которое очень востребовано, когда ты госпошлину оплачиваешь онлайн, ты получаешь скидку в 30%. Но такое решение сейчас действует только до 31 декабря, и нас люди в соцсетях уже попросили: "Пожалуйста, продлите, это удобно. Никаких очередей, это дешевле, это безопасно, это эффективно". И депутаты оперативно отреагировали, и уже депутаты Госдумы внесли эти поправки, <...> и завтра мы уже, конечно, это поддержим на пленарном заседании", - сказала она.

Президент России Владимир Путин одобрил эту инициативу. "Дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делать. И, конечно, в современных условиях надо продлить и саму льготу, и срок реализации этих возможностей", - сказал глава государства.

В понедельник на площадке "Единой России" проходит первый партийный Социальный онлайн-форум. В форуме принимает участие президент Владимир Путин, активисты волонтерских центров партии, развернутых во всех регионах страны, федеральные министры, представители законодательной власти. Участники мероприятия обсуждают лучшие практики и говорят о проблемах, решение которых поможет сделать волонтерскую помощь более эффективной.

Фото: samarskie-voditeli.ru