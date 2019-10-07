До конца года в Самаре появятся новые мемориальные доски героям
7 октября 2019 22:56
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Очередное совещание регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) было посвящено проверке состояния дел по увековечиванию памяти героев, чьи имена навеки связаны с историей Самары.
Текущий проект – установка мемориальной доски Почётному сотруднику госбезопасности, полковнику Хумарьяну Сергею Георгиевичу – выходит на финишную прямую.
Накануне Дня работника органов безопасности, 20 декабря установка памятной доски состоится. Все необходимые согласования произведены.
В результате работы регионального отделения РВИО рождается много инициатив. К Александру Хинштейну регулярно обращаются люди, которым небезразлична память о героях, о том, как их имена увековечены в реалиях сегодняшнего дня.
Накануне Дня победы к членам регионального отделения РВИО обратился руководитель поисково-спасательного отряда «Крылья» Сергей Долгов. Его беспокоило состояние воинских захоронений на городском кладбище Самары. Именно на этом кладбище погребены выдающиеся люди, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и просто солдаты, скончавшиеся от ран в военных госпиталях Куйбышева. Их могилы, по его сообщению, находятся в разрухе, их памятники давно утратили свой первозданный вид, а на некоторых из них не сохранились даже надписи. Депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, сразу после майского совещания РВИО, инициировал выезд представителей муниципальных служб города на городское кладбище, где все убедились в справедливости и достоверности слов поисковика.
Тогда же, накануне Дня Победы, были намечены первые мероприятия по приведению кладбища, могил выдающихся военачальников, Героев Советского Союза в надлежащий вид. Были определены и закреплены за каждой могилой ответственные лица из числа депутатов и волонтеров.
В настоящее время многое из намеченного выполнено. Муниципальные службы включились в работу и начали ремонт дорог кладбища, реконструкцию забора и опиловку деревьев у могил героев и ветеранов.
На совещании РВИО депутат Госдумы Александр Хинштейн внес в повестку дня еще два серьезнейших вопроса: об увековечивании памяти маршалов Победы – Василевского, Малиновского, Мерецкова, Соколовского, Шапошникова и Еременко.
Все они в разные периоды времени служили в Куйбышеве. Каждый из них внес значительный вклад в историю Победы. В настоящее время членам самарского РВИО предстоит определить место, где будет установлена мемориальная доска или памятник выдающимся военачальникам. Например, маршалу Алекса́ндру Миха́йловичу Василе́вскому, начальнику Генерального штаба, члену Ставки Верховного Главнокомандования. С 20 декабря 1934-го по 11 ноября 1936 года он был начальником отдела боевой подготовки в штабе Приволжского военного округа.
В настоящее время уже существует проект бюста маршалу Василевскому, который может быть установлен в одном из скверов Самары. Также прорабатываются вопросы, связанные с пребыванием члена Ставки Верховного Главнокомандования маршала Бориса Михайловича Шапошникова, полководцу Великой Отечественной войны, маршалу Родиону Яковлевичу Малиновскому, маршалу Советского Союза, Герою Советского Союза Василию Даниловичу Соколовскому, маршалу Андрею Ивановичу Ерёменко и командующему Приволжским Военном округом маршалу Кириллу Афанасьевичу Мерецкову.
На очередном совещании РВИО присутствовали гости из Дубового Умета, директор сельского краеведческого музея Елена Гундорина и Владислав Кульков, потомок Ивана Кулькова, героя Великой Отечественной войны сразу двух стран Бельгии и России.
Они рассказали членам самарского отделения РВИО о том, как Иван участвуя в боях под Сталинградом, в июне 1943 года он оказался в плену. После перебросок из лагеря в лагерь он оказался в лагере «Винтерсляг». Дважды он пытался бежать. После второй попытки, был жестоко избит и чудом остался жив. В третий раз побег удался. Запрыгнув на товарный поезд, он уехал в горный район Бельгии. В Арденны. Затем он попал в дом к машинисту, который вел этот поезд, сын которого был в партизанах. Так он оказался в одном из партизанских отрядов под руководством коммуниста Жана-Франсуа Коллара. Вместе с бельгийскими партизанами Иван Кульков вел успешную диверсионную работу против фашистов.
Александр Хинштейн предложил уделить этой истории особое внимание и придать ей в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне международное звучание. Члены РВИО его поддержали. О том, каким образом будет увековечена память об этом герое и какие мероприятия в его честь пройдут в России и Бельгии, члены РВИО обсудят позже. Сам Александр Хинштейн уже связался с представителями Бельгийской стороны, с очевидцами событий, в которых участвовал наш земляк Иван Кульков.
«Я думаю, что к юбилею победы этот факт — героическая история Ивана Кулькова — должна быть выведена на государственный уровень, — высказал свое мнение депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, — об этих фактах я уже доложил членам общественного совета проекта «Историческая память», поставил в известность администрацию Президента РФ, министерство иностранных дел… В субботу в Бельгии состоится открытие другой мемориальной доски другому партизанскому соединению, я приглашен на эти мероприятия, и думаю, у меня будет возможность вместе с коллегами отработать возможность награждения Ивана Кулькова и других участников бельгийского партизанского сопротивления государственной наградой».
Исследования и установка интереснейших исторических фактов продолжаются.
Фото: hinshtein.ru
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