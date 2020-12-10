Дмитрий Азаров рассказал, в чем заключается главный секрет успешной реализации национальных проектов в губернии  

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Дмитрий Азаров принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований. Совместно с губернаторами Тюменской, Челябинской, Курской и Мурманской областей он рассказал о бюджете региона на будущий, 2021 год.



Участники встречи отметили, что сейчас огромный толчок для развития дают национальные проекты. Дмитрий Азаров подчеркнул, что благодаря им можно поддерживать баланс между решением текущих задач и развитием в перспективе. Губернатор также сделал акцент на том, что Самарская область получит рекордную поддержку из федерального бюджета на реализацию этих программ, сообщает Сова.инфо.



Все средства, реализуемые в рамках нацпроектов, - целевые. Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область показывала хорошие результаты в последние годы и именно поэтому теперь получает такую колоссальную федеральную поддержку.



- Многие годы Самарская область в четвертом квартале лишалась денег, выделенных в начале года, так как было элементарное неосвоение. Не могли вовремя выполнить работы, отчитаться и так далее. Сейчас же Правительство всего региона системно готовит проектную документацию, некоторые проекты реализуются с опережением сроков, - подчеркнул губернатор Самарской области.



Всей управленческой команде 63 региона было дано указание защищать свои заявки не громкими словами, а реальными социальными и экономическими обоснованиями. И одно из главных правил успешной реализации проектов заключается в том, что жители Самарской области принимают активное участие в решении важных вопросов.



- Работать, понимая, что все мы это делаем во имя и во благо людей, - заключил Дмитрий Азаров.



Итоги встречи прокомментировал российский политолог Сергей Старовойтов. Он напомнил, что с началом пандемии коронавируса Владимир Путин проводил прямые эфиры, где губернаторам регионов поставил задачи улучшить социальную защищенность россиян и снизить экономическое давление на них.



- Поручено все это реализовывать было губернаторам. Все, что сейчас происходит, - это выполнение прямых поручений Владимира Путина. Тогда возникла серьезная проблема, потому было необходимо перенастроить систему государственного управления в режиме тонких настроек. Поэтому Президент этим занимался. И очень хорошо, что губернаторский уровень на эти предложения Президента ответил такой адекватной реакцией, - отметил политолог.