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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров встретился с зампредседателя Госкорпорации "ВЭБ.РФ" Алексеем Сорокиным

22 августа 2019 16:01
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Стороны обсудили вопросы сотрудничества при реализации в Самарской области перспективных проектов в транспортной сфере.
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с заместителем председателя Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Алексеем Сорокиным, который приехал в регион с официальным визитом.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества при реализации в Самарской области перспективных проектов в транспортной сфере.

"Наше сотрудничество началось ещё во время подготовки к Чемпионату мира по футболу, когда вы возглавили Оргкомитет "Россия-2018", - отметил
глава региона, обращаясь к Алексею Сорокину. - Благодаря нашим совместным усилиям мы достойно провели игры мирового футбольного первенства".

Губернатор в память о прошедшем ЧМ-2018 по футболу подарил Алексею Сорокину книгу "Самара в игре".

В неё вошли яркие фотографии о строительстве "Самара Арена" и объектов инфраструктуры, а также снимки с матчей зарубежных команд и сборной России, фестиваля болельщиков.

Дмитрий Азаров отметил, что вся инфраструктура, построенная к Мундиалю, сегодня активно используется жителями СО.

"Наше плодотворное сотрудничество будет продолжено", - выразил уверенность губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
 
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