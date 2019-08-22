Дмитрий Азаров встретился с зампредседателя Госкорпорации "ВЭБ.РФ" Алексеем Сорокиным

146

Губернаторвстретился с заместителем председателя Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", который приехал в регион с официальным визитом.Стороны обсудили вопросы сотрудничества при реализации в Самарской области перспективных проектов в транспортной сфере."Наше сотрудничество началось ещё во время подготовки к Чемпионату мира по футболу, когда вы возглавили Оргкомитет "Россия-2018", - отметилглава региона, обращаясь к Алексею Сорокину. - Благодаря нашим совместным усилиям мы достойно провели игры мирового футбольного первенства".Губернатор в память о прошедшем ЧМ-2018 по футболу подарил Алексею Сорокину книгу "Самара в игре".В неё вошли яркие фотографии о строительстве "Самара Арена" и объектов инфраструктуры, а также снимки с матчей зарубежных команд и сборной России, фестиваля болельщиков.Дмитрий Азаров отметил, что вся инфраструктура, построенная к Мундиалю, сегодня активно используется жителями СО."Наше плодотворное сотрудничество будет продолжено", - выразил уверенность губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.