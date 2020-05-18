Я нашел ошибку
Главные новости: 
Лучшие проекты получат возможность войти в региональную заявку на федеральный конкурс «Регион добрых дел» и получить финансирование до 1 миллиона рублей.
В регионе стартовал Конкурс социальных проектов по развитию добровольчества
Дмитрий Азаров выразил надежду, что новый руководитель ведомства продолжит традиции тесного и открытого взаимодействия между УФСБ и Правительством региона.
Дмитрий Азаров встретился с новым главой регионального Управлении ФСБ Андреем Акулининым
Начат монтаж кровли.
В Самаре продолжается строительство Дворца спорта. Видео
Большинство новобранцев ВВО будут служить в своём регионе из-за коронавируса
Большинство новобранцев ВВО будут служить в своём регионе из-за коронавируса
В Минкультуры предлагают снять ограничения с работы кинотеатров
В Минкультуры предлагают снять ограничения с работы кинотеатров
В Самаре отменили запрет на посещение кладбищ
В Самаре отменили запрет на посещение кладбищ
В Самаре в ходе акции подсветят Ракету
В Самаре в ходе акции подсветят Ракету
В Самарской области автомобилистка перевернулась в кювет
В Самарской области автомобилистка перевернулась в кювет
сегодня  Понедельник, 18 мая, 14:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/05:
USD 73.21
-0.72
EUR 79.13
-0.77
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров встретился с новым главой регионального Управлении ФСБ Андреем Акулининым

18 мая 2020 14:16
37
Дмитрий Азаров выразил надежду, что новый руководитель ведомства продолжит традиции тесного и открытого взаимодействия между УФСБ и Правительством региона.
В понедельник, 18 мая, Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководством Управления ФСБ России по Самарской области – вновь назначенным руководителем Андреем Акулининым и бывшим главой ведомства Владимиром Татауровым.

Генерал-майор Андрей Акулинин был назначен главой самарского Управления ФСБ Указом Президента страны Владимира Путина. Общий срок военной службы Андрея Акулинина составляет 38 лет, из которых более 30 – в органах безопасности РФ. В разные годы Андрей Акулинин возглавлял отдел по борьбе с терроризмом, занимал пост первого заместителя начальника и руководителя Управления в разных субъектах страны. «Это мое одиннадцатое место службы, – отметил в разговоре генерал-майор. – Я буду прикладывать максимум усилий для того, что наш вклад в обеспечение государственной безопасности Российской Федерации на Самарской земле был существенен».

Дмитрий Азаров выразил надежду, что новый руководитель ведомства продолжит традиции тесного и открытого взаимодействия между УФСБ и Правительством региона: «Много добрых слов слышал о том, какой человек, руководитель Управления, приходит на Самарскую землю, – отметил Дмитрий Азаров. – У нас в регионе руководитель Управления ФСБ является консолидирующей фигурой для всех силовых ведомств: знаю, что руководители всех силовых органов традиционно приходят к начальнику Управления посоветоваться по тем или иным ситуациям. Очень надеюсь, что эти традиции будут сохранены».

В настоящий момент решаются процедурные вопросы, передаются рабочие материалы от прошлого главы ведомства к нынешнему. Официально к исполнению обязанностей Андрей Акулинин приступит с 20 мая.

Во время встречи Глава региона также поблагодарил генерал-лейтенанта Владимира Татаурова, ушедшего в запас, за плодотворное сотрудничество на благо региона и вручил ему Почетный знак «За труд во благо земли Самарской».

«Мы планировали сделать это несколько в другой обстановке, но режим повышенной готовности накладывает определённые ограничения. – сказал Дмитрий Азаров. – Владимир Федосеевич, я хочу вас искренне поблагодарить за службы на Самарской земле, за ваш вклад в социально-экономическое развитие региона, обеспечение безопасности, сохранение жизни наших земляков», передает пресс-служба облправительства.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
18 мая 2020  14:16
Дмитрий Азаров выразил надежду, что новый руководитель ведомства продолжит традиции тесного и открытого взаимодействия между УФСБ и Правительством региона.
Дмитрий Азаров встретился с новым главой регионального Управлении ФСБ Андреем Акулининым
Дмитрий Азаров выразил надежду, что новый руководитель ведомства продолжит традиции тесного и открытого взаимодействия между УФСБ и Правительством региона.  Политика региона
32
17 мая 2020  19:15
Об этом сказал Дмитрий Азаров в своем инстаграм-аккаунте.
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая
Об этом сказал Дмитрий Азаров в своем инстаграм-аккаунте.   Политика региона
611
17 мая 2020  18:54
По словам президента, для сохранения этой цивилизации необходимо сосредоточиться на развитии высоких технологий.
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
По словам президента, для сохранения этой цивилизации необходимо сосредоточиться на развитии высоких технологий.   Политика региона
400
Весь список
Выборы в Самарской области
9 апреля 2020  21:55
Вячеслав Моше Кантор: президент РФ Владимир Путин здраво оценивает опасность нетерпимости и антисемитизма
 Уже 75 лет прошло с момента освобождения концентрационных лагерей нацистов и окончания Холокоста, как и Второй мировой войны, однако антисемитизм не исчез из... Выборы в Самарской области
227
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
1247
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
1148
Весь список

Видео
18 мая 2020  11:48
Работникам самарского ТТУ передадут защитные маски
Работникам самарского ТТУ передадут защитные маски
 Акцию проводит реготделение "Единой России". Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
142
11 мая 2020  13:09
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
1051
9 мая 2020  13:15
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Также робот напоминает о необходимости мыть руки.
В мире
1274
9 мая 2020  12:55
Я убит подо Ржевом. Легенды спорта читают стихотворение о войне
«Я убит подо Ржевом». Легенды спорта читают стихотворение о войне
  Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны.
75 лет ПОБЕДЫ
1171
9 мая 2020  11:30
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
  Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны.
75 лет ПОБЕДЫ
1197
9 мая 2020  10:20
Военнослужащие ЦВО стихотворением Клятва сыновей ответили на видеообращение ветеранов
Военнослужащие ЦВО стихотворением «Клятва сыновей» ответили на видеообращение ветеранов
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту.
75 лет ПОБЕДЫ
1157
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
2643
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
2023
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
2641
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
2873
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
3013
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
3472
Весь список

Мероприятия
«Ночь музеев»: Самарцам предлагается посетить музеи и галереи, не выходя при этом из собственной квартиры
СОУНБ приглашает поговорить о турецкой литературе и образе русского эмигранта
Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные