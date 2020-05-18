Дмитрий Азаров встретился с новым главой регионального Управлении ФСБ Андреем Акулининым

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Генерал-майор Андрей Акулинин был назначен главой самарского Управления ФСБ Указом Президента страны Владимира Путина. Общий срок военной службы Андрея Акулинина составляет 38 лет, из которых более 30 – в органах безопасности РФ. В разные годы Андрей Акулинин возглавлял отдел по борьбе с терроризмом, занимал пост первого заместителя начальника и руководителя Управления в разных субъектах страны. «Это мое одиннадцатое место службы, – отметил в разговоре генерал-майор. – Я буду прикладывать максимум усилий для того, что наш вклад в обеспечение государственной безопасности Российской Федерации на Самарской земле был существенен».Дмитрий Азаров выразил надежду, что новый руководитель ведомства продолжит традиции тесного и открытого взаимодействия между УФСБ и Правительством региона: «Много добрых слов слышал о том, какой человек, руководитель Управления, приходит на Самарскую землю, – отметил Дмитрий Азаров. – У нас в регионе руководитель Управления ФСБ является консолидирующей фигурой для всех силовых ведомств: знаю, что руководители всех силовых органов традиционно приходят к начальнику Управления посоветоваться по тем или иным ситуациям. Очень надеюсь, что эти традиции будут сохранены».В настоящий момент решаются процедурные вопросы, передаются рабочие материалы от прошлого главы ведомства к нынешнему. Официально к исполнению обязанностей Андрей Акулинин приступит с 20 мая.Во время встречи Глава региона также поблагодарил генерал-лейтенанта Владимира Татаурова, ушедшего в запас, за плодотворное сотрудничество на благо региона и вручил ему Почетный знак «За труд во благо земли Самарской».«Мы планировали сделать это несколько в другой обстановке, но режим повышенной готовности накладывает определённые ограничения. – сказал Дмитрий Азаров. – Владимир Федосеевич, я хочу вас искренне поблагодарить за службы на Самарской земле, за ваш вклад в социально-экономическое развитие региона, обеспечение безопасности, сохранение жизни наших земляков», передает пресс-служба облправительства.