Дмитрий Азаров встретился с новым главой регионального Управлении ФСБ Андреем Акулининым
18 мая 2020 14:16
37
Генерал-майор Андрей Акулинин был назначен главой самарского Управления ФСБ Указом Президента страны Владимира Путина. Общий срок военной службы Андрея Акулинина составляет 38 лет, из которых более 30 – в органах безопасности РФ. В разные годы Андрей Акулинин возглавлял отдел по борьбе с терроризмом, занимал пост первого заместителя начальника и руководителя Управления в разных субъектах страны. «Это мое одиннадцатое место службы, – отметил в разговоре генерал-майор. – Я буду прикладывать максимум усилий для того, что наш вклад в обеспечение государственной безопасности Российской Федерации на Самарской земле был существенен».
Дмитрий Азаров выразил надежду, что новый руководитель ведомства продолжит традиции тесного и открытого взаимодействия между УФСБ и Правительством региона: «Много добрых слов слышал о том, какой человек, руководитель Управления, приходит на Самарскую землю, – отметил Дмитрий Азаров. – У нас в регионе руководитель Управления ФСБ является консолидирующей фигурой для всех силовых ведомств: знаю, что руководители всех силовых органов традиционно приходят к начальнику Управления посоветоваться по тем или иным ситуациям. Очень надеюсь, что эти традиции будут сохранены».
В настоящий момент решаются процедурные вопросы, передаются рабочие материалы от прошлого главы ведомства к нынешнему. Официально к исполнению обязанностей Андрей Акулинин приступит с 20 мая.
Во время встречи Глава региона также поблагодарил генерал-лейтенанта Владимира Татаурова, ушедшего в запас, за плодотворное сотрудничество на благо региона и вручил ему Почетный знак «За труд во благо земли Самарской».
«Мы планировали сделать это несколько в другой обстановке, но режим повышенной готовности накладывает определённые ограничения. – сказал Дмитрий Азаров. – Владимир Федосеевич, я хочу вас искренне поблагодарить за службы на Самарской земле, за ваш вклад в социально-экономическое развитие региона, обеспечение безопасности, сохранение жизни наших земляков», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
18 мая 2020 14:16
Дмитрий Азаров выразил надежду, что новый руководитель ведомства продолжит традиции тесного и открытого взаимодействия между УФСБ и Правительством региона. Политика региона
32
17 мая 2020 19:15
Об этом сказал Дмитрий Азаров в своем инстаграм-аккаунте. Политика региона
611
17 мая 2020 18:54
По словам президента, для сохранения этой цивилизации необходимо сосредоточиться на развитии высоких технологий. Политика региона
400
Выборы в Самарской области
9 апреля 2020 21:55Вячеслав Моше Кантор: президент РФ Владимир Путин здраво оценивает опасность нетерпимости и антисемитизма
Уже 75 лет прошло с момента освобождения концентрационных лагерей нацистов и окончания Холокоста, как и Второй мировой войны, однако антисемитизм не исчез из... Выборы в Самарской области
227
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
1247
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
1148
Видео
18 мая 2020 11:48
Акцию проводит реготделение "Единой России". КОРОНАВИРУС
142
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
1051
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
1274
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
1171
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
1197
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
1157
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2643
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
2023
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2641
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2873
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
3013
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3472
Мероприятия