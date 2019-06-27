Дмитрий Азаров провел выездное совещание по строительству детских садов в СО

38

В четверг, 27 июня, губернатор Самарской областипровел выездное совещание по строительству дошкольных образовательных учреждений в регионе. Местом проведения совещания был выбран строящийся детский сад в районе жилых домов №138, №142 по улице Алма-Атинской.Новый детский сад на 240 мест введут в эксплуатацию в конце 2019 года. Четыре из двенадцати групп оборудуют под ясельные. Также в учреждении будет создана доступная среда для детей с ограничениями по здоровью. Отличительной особенностью детского сада станет летняя веранда на втором этаже.Готовность объекта на данный момент составляет 43%: специалисты завершают работы по возведению «коробки» здания, проводят работы по устройству внутренних инженерных сетей, штукатурке стен и перегородок, а также по устройству фасада. В скором времени подрядчик приступит к отделке внутренних помещений и фасада здания, займется благоустройством прилегающей территории. Все работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Демография».«Самое главное на сегодня – выполнить благоустройство и протянуть наружные сети, – рассказал представитель субподрядной организации. – Сейчас на объекте работает порядка 50 человек, в ближайшее время на отделочные работы дополнительно выйдет еще одна бригада из 40 человек».Во время осмотра объекта глава Самарыподчеркнула: ввод этого садика практически полностью закроет потребность в местах для всего микрорайона. Глава региона отметил, что несмотря на это, необходимо продумать перспективу — оценить проектный задел и потребность в детских садах по всей территории: «Это системная работа не на один год».Самарская область активно участвует в реализации нацпроекта «Демография». Уже в этом году в Самарской области будет построено и реконструировано 17 детских садов, почти во всех учреждениях предусмотрено создание групп для детей в возрасте до 3-х лет. Задача максимум, которую поставил перед министерством строительства Дмитрий Азаров, – открыть 20 дошкольных образовательных учреждений. Такими темпами дошкольные учреждения в регионе не строили с советских времен. «То, что мы уже сегодня делаем большой упор на открытие ясельных групп, должно создавать предпосылки для того, чтобы родители после рождения ребёнка имели возможность, если они примут такое решение, приступить к работе», – подчеркнул Дмитрий Азаров.На данный момент работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции ведутся одновременно почти по 30 детским садам. Немало их строится не только в Самаре и Тольятти, но и в муниципальных районах области — это детский сад на 150 мест в Похвистнево, детский сад на 250 мест в Смышляевке, детский сад на 294 места в микрорайоне Южный город, детский сад на 120 мест в Нефтегорске, детский сад на 80 мест в селе Кошки, детский сад на 90 мест в селе Алькино муниципального района Похвистневский, детский сад на 150 мест в селе Курумоч Волжского района и другие.По каждому объекту разработаны планы-графики, все объекты разделены по степени готовности и возникающим рискам на три зоны: красную, желтую и зеленую.Докладывая о ходе строительных работ на этих объектах, министр строительства Самарской областиотметил, что на сегодня 3 детских садика находятся в красной зоне – подрядчики отстают от плановых показателей по отдельным видам работ.«По этим объектам – особый, ежедневный контроль. До конца года не так много времени, ещё меньше дней, благоприятных с точки зрения проведения строительных работ на внешнем контуре, каждый день нужно потратить максимально эффективно», – поручил Дмитрий Азаров.Также глава региона подчеркнул, что представители профильных министерств, департаментов и муниципалитетов должны отслеживать ход строительных работ по каждому объекту в соответствии с контрольными точками не «на бумаге», а регулярно бывать на стройплощадках, чтобы лично контролировать ситуацию.Также в ходе совещания губернатор поручил профильному министерству провести работу по оценке существующих типовых проектов детских садов, посмотреть опыт по строительству ДОУ, применяемый в других регионах. «Нет смысла тратить время и средства на поиск проектных решений, когда можно брать оптимальные, уже существующие. В нашем быстро меняющемся мире внедрение новых технологий, проектных решений происходит постоянно, мы должны шагать в ногу со временем. Это будет сказываться на качестве жизни людей, на уровне предоставляемых услуг, на эффективности реализации проектов и экономии бюджетных средств», — подчеркнул глава региона, передает пресс-служба облправительства.