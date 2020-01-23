Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии регионального ГУ МВД
23 января 2020 19:45
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На заседании были подведены итоги оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции по обеспечению безопасности и правопорядка в регионе за прошлый год, а также определены ключевые цели и задачи на текущий 2020-й.
Губернатор подчеркнул: борьба с преступностью – дело не только исключительно правоохранительных органов. «Очень многое зависит от социально-экономической ситуации, занятости населения, эффективности профилактических мер, — отметил Дмитрий Азаров. — Совместная деятельность по итогам 2019 года позволила обеспечить позитивную динамику по ряду основных показателей, характеризующих уровень безопасности граждан, не допустить роста социальной напряженности и обострения криминогенной обстановки в регионе».
Начальник областного главка Александр Винников отметил, что на сегодняшний день уровень преступности в Самарском регионе ниже, чем в среднем по России. По итогам прошлого года в регионе всего зарегистрировано 42640 преступлений. При этом снизилась количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, краж, поджогов и хулиганства. Кроме того, меньше правонарушений совершено на улицах и в общественных местах. Это отметил и Глава региона. «Благодаря решениям Президента страны Владимира Владимировича Путина сегодня выделяются колоссальные средства на благоустройство общественных пространств, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – И мы комплексно подходим к решению задачи: занимаясь благоустройством территории, повышением уровня комфорта, мы, в первую очередь, думаем о безопасности граждан, советуемся с правоохранительными органами. На это я нацеливаю и всех своих коллег из муниципалитетов».
Согласно статистике, раскрываемость убийств, причинения тяжкого вреда здоровью и разбоев в Самарской области превысила 90%, также раскрыто более половины краж автомобилей и краж из квартир.
«Всего установлено 16,5 тысяч лиц, виновных в совершении преступлений. Расследовано, направлено в суд 7 уголовных дел, возбужденных в отношении организаторов и участников преступных сообществ», – отметил начальник регионального главка. К примеру, к уголовной ответственности привлечены 29 участников этнической преступной организации, осуществлявших сбыт поддельных денежных купюр на территории 12 регионов России.
Игорь Зубов отметил, что в Самарской области сохраняется стабильная оперативная обстановка, налажено тесное взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Центральный аппарат Министерства уже дал свою оценку – по совокупности показателей областной главк занимает 12 место среди других территориальных органов МВД. «Это достойной место и хорошая оценка, – отметил заместитель министра, поздравляя сотрудников полиции. – Вы проделали большую ответственную работу, которая получила достойную оценку».
При этом, на четверть отмечен рост количества фактов продажи и сбыта наркотиков. Перекрыто 10 крупных каналов поставки только по итогам прошлого года, из незаконного оборота изъято в общей сложности более 140 килограммов запрещенных веществ. Такие цифры, в первую очередь, говорят о том, что сотрудники главка усилили работу в этом направлении и добиваются все больших результатов. Тем не менее, по мнению заместителя руководителя ведомства, еще есть к чему стремиться. «Главная задача, которая ставится перед нами, – выявление этих преступлений с точки зрения производства наркотиков, распространения – то, что мы называем организованной наркопреступностью», – поручил Игорь Зубов. Важно также усилить профилактические меры, особенно среди подростков и молодежи.
Дмитрий Азаров заявил о готовности Правительства к более тесной совместной работе на основе предложений и рекомендаций сотрудников областного главка. «Мы готовы рассмотреть дополнительные предложения, в том числе для работы муниципалитетов, особенно приграничных территорий. Можем подключить активных граждан, – обратил внимание силовиков Губернатор. – Но нам нужны предложения, которые эффективно работали бы на результат».
По мнению Дмитрия Азарова, в последние годы благодаря эффективному взаимодействию органов МВД и областного правительства усилена работа по выявлению преступлений экономического характера. К числу насущных в данной сфере относятся вопросы, связанные с преступлениями в жилищно-коммунальной сфере, при долевом строительстве многоквартирных домов, правонарушениями в сфере оборота металлов, фактами нелегальной торговли.
«Наращиваются усилия по выявлению и пресечению преступлений экономической направленности, наблюдается существенный рост: органами внутренних дел зарегистрировано 2287 преступлений в сфере экономики», – озвучил данные Александр Винников.
В отношении недобросовестных застройщиков по итогам прошлого года возбуждено 7 уголовных дел. При этом были установлены лица, которые незаконным путем попали в реестр обманутых дольщиков. В настоящее время сотрудники полиции установлено 7 таких фактов. Работа в этом направлении продолжается.
Говоря о результатах работы, Александр Винников также отметил, что в прошлом году ликвидировано 8 цехов по производству нелегальной алкогольной продукции, из незаконного оборота изъято свыше 17 тысяч декалитров напитков. Пресечена деятельность 47 игорных заведений.
«В приоритете остается борьба с коррупцией, в том числе взяточничеством. К уголовной ответственности привлечено 63 человека», – сказал начальник областного управления МВД.
Проводимые в регионе мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» способствовали снижению числа погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей.
Успешной работе сотрудников полиции способствовало и укрепление материально-технической базы. Губернатор напомнил, что в рамках соглашения, заключенного между Правительством Самарской области и МВД России, в прошлом году было отремонтировано 3 здания органов внутренних дел, переданы современные компьютеры, видеорегистраторы, системы хранении данных. А 21 января пополнился парк автомобилей – всего в рамках соглашения и по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было передано 65 машин для участковых уполномоченных и сотрудников ДПС. «Безусловно эту работу мы продолжим, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Понимаем, что техническая оснащенность сегодня во многом предопределяет эффективность работы органов правопорядка».
Заместитель Министра обратил особое внимание на необходимость противодействия киберпреступности и определил приоритетные задачи по различным направлениям оперативно-служебной деятельности на текущий год. «В Самарской области накоплен большой опыт по разработке специального программного обеспечения для предотвращения таких преступлений», – отметил замминистра.
Глава региона напомнил, что одной из IT-компаний разработана специальная информационная система анализа девиантного поведения пользователей соцсетей. «Мы планируем применять эту систему на территории Самарской области, – отметил Дмитрий Азаров. – Она уже вызвала очень серьезный интерес у целого ряда других регионов и федеральных структур». Игорь Зубов предложил областному главку вместе с Правительством региона запустить совместный пилотный проект.
Кроме того, предупреждению преступности в данной сфере может способствовать более активная работа по правовому информированию и просвещению населения, привлечению студенчества к работе по выявлению опасного контента в сети, уверен Губернатор. Он поручил рассмотреть этот вопрос на совете ректоров, который возглавляет Академик, Президент СамГМУ Геннадий Котельников.
Особое внимание руководитель региона обратил на профилактику безнадзорности и подростковой преступности. Региональным бюджетом ежегодно предусматривается порядка 800 млн рублей на мероприятия по организации отдыха и трудоустройства несовершеннолетних. «Мы планируем эту работу продолжать и повышать ее эффективность», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он обратился к руководителю областного главка с тем, чтобы совместными усилиями выработать дополнительные решения по этому направлению совместной работы.
В завершении заседания коллегии, Игорь Зубов отметил, что на плечах каждого сотрудника полиции лежит основная ответственность за общественный порядок: «Вы сегодня нужны своей стране, вы нужны народу».
Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что от эффективности работы сотрудников полиции зависит уровень доверия людей к власти вообще. «Это очень серьезный показатель вашего труда, – подчеркнул спикер областного парламента. – Главное управление внутренних дел области активно взаимодействует с Самарской Губернской Думой в законотворческой деятельности, участвует в заседаниях комитетов Думы, «круглых столов», думских слушаниях. В результате за последние годы в совместной работе было разработано около 20 областных и федеральных законопроектов, из них только в 2019 году принято 2 областных закона и внесено в Государственную Думу 2 федеральных законопроекта».
Важнейшая задача текущего года – проведение всех мероприятий, посвященных 75-летию Победой в Великой Отечественной войне. «Этот год объявлен Президентом страны Годом памяти и славы. 75-летие Победы – святой для каждого гражданина страны праздник, который должен быть в полной мере обеспечен мерами безопасности», – подчеркнул Глава региона.
Дмитрий Азаров также обратил особое внимание на обеспечение безопасности в период голосования и выборных процедур.
«Мы с вами знаем из послания Президента страны о том, что поправки в Конституцию РФ, озвученные главой государства, предполагается обсудить с гражданами страны. И, как мы предполагаем, будет проведено общероссийское голосование, – отметил Губернатор. – Обеспечение безопасности во время голосования – важнейшая задача».
Руководитель области выразил уверенность, что все намеченные цели и планы будут в полной мере реализованы, и по итогам уже текущего года удастся добиться успешных показателей.
В завершение расширенного заседания коллегии Дмитрий Азаров и Игорь Зубов вручили государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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