Дмитрий Азаров поздравил Самарскую Губернскую Думу с 25-летием

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В понедельник, 1 июля, в самарской филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию Губернской Думы. В мероприятии прияли участие почетные гости, среди которых губернатор Самарской области, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, главы парламентов других регионов, а также депутаты созывов областного парламента разных лет.Официальным началом работы губдумы в регионе принято считать 1994 год: тогда состоялся первый созыв нового законодательного органа. При этом прародителем областного парламента является губернское Земское собрание, созванное в 1865 году, которое было первым земским собранием в истории новой России.«Благодарю депутатский корпус за конструктивное взаимодействие, которое выстраивается сегодня с Правительством Самарской области, со всеми муниципальными образованиями, с федеральными органами власти, и, в первую очередь, с парламентом России, — обратился к депутатам Дмитрий Азаров. — Вклад депутатов в решение вопросов жителей региона огромен. Депутаты, принимая людей, проводя личные приемы, всегда чутки к обращениям граждан, и большинство решений, которые требуют внимания Правительства региона, принимаются сообща с депутатским корпусом. Наши депутаты доводят до меня чаяния людей, их проблемы, просьбы, и на основании этих предложений мы принимаем и точечные решения, и, самое главное, системные решения в выработке тех или иных мер дополнительной поддержки, их корректировки, при принятии государственных программ Самарской области».За 25 лет работы Губернская Дума приняла более 3 000 региональных законов, регулирующих деятельность различных сфер и отраслей. Кроме того, областной парламент интенсивно работает и над совершенствованием федерального законодательства. За четверть века региональный представительный орган внес в Государственную Думу 266 законопроектов, из которых 30 стали федеральными законами.«На протяжении 25 лет депутаты Самарской губернской Думы активно работают над созданием условий для правового регулирования политического, социально-экономического и культурного развития области, эффективной реализации ее потенциала. За прошедшее время целый ряд законодательных инициатив стал основой для совершенствования федерального законодательства и укрепления парламентаризма в России», — отметила в приветственном адресе председатель Совета Федерации РФ«Я рассматриваю Самарскую Губернскую Думу как сильного и надежного партнера в решении задач, которые стоят перед нашим регионом. Дума – это место для дискуссий, для нахождения баланса интересов разных социальных групп и политических сил, которых здесь представляют депутаты», — отметил Дмитрий Азаров.Значительный вклад в становление самарского парламентаризма и работу Думы внесли старейшины депутатского корпуса, которые представляли своих избирателей на протяжении нескольких созывов. Так одиннадцати депутатам люди оказывали доверие трижды, семерым – четырежды, а трем – целых пять раз. Во время торжественного собрания одному из таких мэтров регионального законотворчества — первому председателю Самарской Губернской Думы, было присвоено звание Первого Почетного председателя областного парламента.«Я выражаю вам огромную признательность за память о первых двух созывах Губернской Думы, где я руководил», — сказал Леон Ковальский.«За сравнительно небольшой по историческим меркам период, депутаты Самарской Губернской Думы создали правовые основы, способствующие всестороннему развитию Самарской области в рамках основного закона страны. Законодательный орган власти региона – авторитетный институт. Он позитивно влияет на политическую, социальную и культурную обстановку Самарской области. Открытый, конструктивный диалог на протяжении четверти века является залогом принятия региональным парламентом взвешенных решений, улучшающих непосредственно качество жизни людей, а благополучие и улучшение условий жизни – главный приоритет, обозначенный Президентом». – подчеркнул в приветственном адресе полномочный представитель Президента РФ в ПФОПо эффективности своей работы Губернская Дума неоднократно признавалась лучшим региональным парламентом страны. «Депутатский корпус у нас в основе своей состоит из тех, кто любит людей и сове дело. Во-вторых, в нашей Думе очень сильный аппарат, юридическая служба. Они могут обосновать закон, исходя из реальных условий, убедить всех, что нужно именно так, а не иначе делать», — обосновал федеральную оценку работы самарского парламента его председательСегодня парламентарии совместно с региональным Правительством активно работают над реализацией в Самарской 12 национальных проектов. Обращаясь к присутствующим в зале, глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул: Президент страны Владимир Путин поставил перед страной серьёзные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, повышению качества жизни граждан. «Я думаю, это тот случай, когда поставленные задачи соответствуют интересам буквально всех слоев нашего общества. Все мы хотим жить долго и счастливо. Растить детей, жить в благоустроенных городах и поселках с развитой социальной сферой. Иметь интересную, хорошо оплачиваемую работу в современной конкурентоспособной экономике, гордиться своей страной и родным краем. Думаю, ни один политик, если только он действительно печется об интересах людей, не станет возражать против таких целей, — подчеркнул губернатор. — Поэтому мы с вами должны сделать все, чтобы национальные проекты в Самарской области были реализованы как можно полнее и эффективнее, и обязательно проследить, чтобы народные средства шли только на дело, расходовались расчетливо и экономно. Депутатский контроль здесь крайне важен!», передает пресс-служба облправительства.