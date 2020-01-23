Дмитрий Азаров и председатель облизбиркома Вадим Михеев обсудили подготовку к муниципальным выборам

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Глава Самарской областипровел встречу с председателем областной избирательной комиссии, в ходе которой стороны обсудили подготовку к муниципальным выборам, запланированным 13 сентября 2020 года.В этом году жителям региона предстоит выбрать парламентариев, которые будут представлять их интересы на уровне городских Дум, собраний сельских поселений и депутатских советов внутригородских районов. Выборы пройдут в Жигулевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Чапаевске, городских районах Самары, ряде поселений Алексеевского, Безенчукского, Богатовского, Большеглушицкого и других районов. Всего избирательная кампания состоится в более чем 300 территориальных делениях Самарской области.Во время встречи глава региона подчеркнул: муниципальная власть – самая близкая к жителям территорий, и представлять ее должны люди, которые пользуются безусловным доверием граждан. От того, кто войдет в состав депутатского корпуса, во многом зависит реализация «на земле» национальных проектов и задач, обозначенных в Послании Президента страны, решение вопросов, волнующих жителей конкретных территорий, благополучие области в целом.Кроме того, Дмитрий Азаров отметил, что особое внимание необходимо уделить организационным вопросам в единый день голосования.«Должна быть обеспечена безопасность, доступность и прозрачность избирательного процесса», – отметил Дмитрий Азаров.Вадим Михеев заверил главу региона, что облизбирком уже начал подготовительную работу, составлен план и определены ответственные лица: «Сейчас, в межвыборный период, активно продолжается работа по обучению членов участковых и территориальных избирательных комиссий, которым предстоит в этом году на высоком уровне провести муниципальные выборы», передает пресс-служба облправительства.