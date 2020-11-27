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На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры.
Дмитрий Азаров и Рустам Минниханов обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Татарстана
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Дмитрий Азаров и Рустам Минниханов обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Татарстана

27 ноября 2020 20:24
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На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры.

В ходе рабочего визита в Татарстан Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с президентом Республики Рустамом Миннихановым, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества двух субъектов ПФО.

Самарская область и Татарстан – не просто субъекты-соседи: нас связывает общая история, традиции и, самое главное, тысячи человеческих судеб. Именно поэтому особое внимание уделяется развитию двусторонних отношений, в том числе при помощи проведения масштабных национальных мероприятий на территории Самарской области, таких как Всероссийский сельский Сабантуй.

На встрече лидеры двух регионов договорились о реализации совместных проектов по нескольким ключевым направлениям, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры. Также в ходе встречи Рустам Минниханов поблагодарил Дмитрия Азарова за уже проделанную работу по укреплению добрососедских отношений между Самарской областью и Татарстаном.

Отметим, что развитие межрегиональных отношений – одно из приоритетных направлений 63-го региона. Так, в начале месяца на форуме «Сильные идеи для нового времени» Дмитрий Азаров и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов договорились объединить усилия в развитии инновационного потенциала, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото: Дмитрий Азаров / Instagram

 

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