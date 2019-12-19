Дмитрий Азаров: «Правительство региона видит в профсоюзах равноправного партнера в реализации нацпроектов»

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ФПСО – мощная общественная организация, в которой состоит более 600 тысяч человек. Структура десятилетиями активно участвует в решении актуальных проблем трудовых коллективов, содействует развитию экономики и рынка труда региона. И достойно выполняет свою главную миссию – надежно и последовательно защищает интересы человека труда.По своей сути, профсоюз – это единственный законный посредник между работником и работодателем, утверждает председатель координационного совета городских профсоюзных организаций Тольятти Сергей Зайцев.«Профсоюзы имеют право вести переговоры, заключать соглашения на всех уровнях, отстаивать интересы работников, – перечисляет он. – В любой экономической ситуации мы стараемся удерживать высокий уровень социального партнерства, сохранять уровень заработной платы, социальных льгот и гарантий. Могу утверждать, что с этими задачами мы справляемся».Самарские профсоюзы всегда отличало высокое качество работы, что подтверждается на федеральном уровне. В сентябре текущего года, к примеру, Самара стала профсоюзной столицей Поволжья: в регионе прошла встреча руководителей профсоюзных объединений ПФО.Значение профсоюзного движения Самарской области высоко оценил и заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь: «Социальное партнёрство в Российской Федерации самое лучшее – в Самарской области, заявляю это совершенно ответственно!».Ветеран движения Геннадий Степанов уверен, что все принятые на конференции решения направлены исключительно на сохранение преемственности и должного уровня компетенций профсоюзного движения.«Не сомневаюсь, руководящие органы продолжат содействие в укреплении законности трудовых отношений и будут активно защищать законные права и интересы членов профсоюза», – отметил ветеран.Профсоюзное движение – не просто структура, которая соблюдает баланс интересов между работодателем и работником, это равноправный партнер государства в решении самых насущных задач.Правительство региона видит в профсоюзах равноправного партнера, подчеркнул в своем выступлении губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона особо отметил актуальность этого сотрудничества при достижении целей, обозначенных в «майском» Указе Президента России.«Масштабность, сложность стоящих задач требует от нас объединения усилий и максимальной сплоченности, – сказал Дмитрий Азаров. – Наша общая цель –благополучие людей, сбережение народа, создание комфортных условий для жизни и безопасных условий труда».По словам губернатора, профсоюзы принимают активное участие в реализации нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и других. Особая роль движению принадлежит в исполнении показателей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».«Одна из важнейших целей, которые поставил глава государства, – повышение доходов граждан. И работа по этому национальному проекту связана с решением именно этой задачи. Для нас крайне важно, чтобы вы не снижали планку в части роста доходов населения и заработных плат в Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.За слаженную работу с депутатами членов ФПСО поблагодарил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников. По его словам, профсоюзы –соавтор многих областных законов.«Говоря о дальнейшем взаимодействии, хочу подчеркнуть, что впереди у нас решение многих общих задач. В первую очередь это – совместная работа по дальнейшему развитию областного законодательства. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать социально-экономическому развитию Самарской области и повышению уровня жизни людей», передает пресс-служба облправительства.