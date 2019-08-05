Дмитрий Азаров: "Подключайте правоохранительные органы, но защитите жителей от недобросовестной управляющей компании!"

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Анализируя причины малого количества домов,получавших паспорта готовности к отопительному сезону, глава Самары отметила, что компания «Домкоминвест», в которую входит несколько крупных УК города, систематически не исполняет планы по ремонту кровель и внутридомовых коммуникаций МКД.«Процент исполнения ремонтных работ у этой организации составляет 21%, в то время как по другим управляющим компаниям он превышает 60%, -доложтла глава города. – Мы ведем работу с компанией в рамках действующего законодательства, продолжаем работать с ГЖИ. У компании в очередной раз поменялось руководство, рассчитываю в ближайшее время познакомиться с новым руководителем и обсудить с ним позиции по проблемным вопросам».«Если темпы проведения ремонтных работ у компании в три раза ниже, чем в среднем по городу, тут не о чем разговаривать, - отметил глава региона. - Естественно, действовать нужно в рамках законодательства, вместе с жителями. Подключайте правоохранительные органы, принимайте совместные жесткие меры, но защитите жителей от недобросовестной управляющей компании! Лето как раз тот период, когда можно предпринимать эти действия, чтобы не допустить вхождения жилфонда в отопительный сезон неподготовленным».Глава города отметила, что на данный момент эту управляющую компанию уже сменили на другие 534 МКД, и тенденция продолжается: «Люди осознают, что с этой УК заходить в зиму не имеет смысла. Разъяснительную работу в рамках действующего законодательства продолжим», передает пресс-служба департамента информацимонной политики СО.