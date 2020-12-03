Дмитрий Азаров: "Будет новая набережная в Тольятти, как и обещал"

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В четверг, 3 декабря, в прямом эфире программы "Главная тема" на телеканале "Россия 24" жительница Тольятти задала вопрос губернатору Самарской области о том, когда в Автограде благоустроят набережную.



- Для Тольятти этот вопрос очень важен, его люди задавали неоднократно, - согласился глава региона. - И мне есть чем их порадовать. В следующем году мы начинаем реконструкцию тольяттинской набережной. Это далось непросто. Ведь фактически землю набережной украли. И те, кто в этой афере принимали участие, уже получили сроки. Мы два года эту землю возвращали сначала в региональную, потом в муниципальную собственность. Беспрецедентный случай.



Глава региона отметил, что на сегодня проект набережной готов.



- А жители об этом не знают. У меня вопрос к городским властям, а вы людям-то показывали проект? Вы с людьми-то посоветовались? Деньги-то мы нашли, но важно, чтобы людям понравилось то, что там будет построено, - подчеркнул глава региона.



Дмитрий Азаров рассказал, что деньги на реконструкцию набережной появились благодаря тому, что Самарская область получила компенсацию из федерального бюджета за строительство Шестого кассационного суда. Сегодня этот суд обслуживает субъекты с общей численностью населения 20 млн человек.



- Сегодня здание суда стало достоянием и Самары, и Самарской области, рядом мы заново создали Крымскую площадь, расселили людей из ветхих зданий. Де факто мы стали судебной столицей Поволжья. И нам пришлось побороться за это право с другими регионами. Но мы получили сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, к нам приехали работать высокопрофессиональные люди из других регионов, - резюмировал губернатор.



Первый транш из федерального бюджета в качестве компенсации затрат за строительство этого здания составил 2 млрд рублей. Более 600 млн рублей из них будет направлено на реконструкцию набережной в Тольятти.



- Конечно, добавим и региональные средства. Суммарно около миллиарда будет потрачено в следующем году. Будет новая набережная в Тольятти, как и обещал, - заверил Дмитрий Азаров, передает sova.info.