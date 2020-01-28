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И дать обещание сойти с криминального пути, по которому он шёл последние годы.
Детдомовец, который вышел на свободу благодаря Александру Хинштейну, пришел к депутату, чтобы поблагодарить его
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Детдомовец, который вышел на свободу благодаря Александру Хинштейну, пришел к депутату, чтобы поблагодарить его

28 января 2020 20:50
293
И дать обещание сойти с криминального пути, по которому он шёл последние годы.
Личный прием граждан депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн проводит регулярно. Поток людей в приемную депутата не иссякает. Январь еще не закончился, но в приемную депутата в Самаре уже обратилось 125 человек, передает hinshtein.ru

Рубин Антон Борисович, руководитель общественной организации «Домик детства», снова пришел к депутату Государственной Думы РФ Александру Хинштейну не один. С ним – герой многих публикаций самарских СМИ и в какой-то степени подопечный Александра Хинштейна. Игорь Шамин, прошедший через следствие, судебное решение о лишении свободы на 2 года 7 месяцев, а далее – освобождение в зале суда, прибыл к Александру Хинштейну для того, чтобы сказать ему слова благодарности и дать обещание сойти с криминального пути, по которому он шёл последние годы.

Стоит напомнить, что несколько месяцев назад руководитель общественной организации «Домик детства» Антон Рубин обратился к Александру Хинштейну в сети твиттер с просьбой помочь молодому человеку – Игорю Шамину избежать незаслуженно жесткого наказания. Суд Промышленного района Самары вынес приговор – 2 года 7 месяцев колонии общего режима за то, что он украл в магазине упаковку шоколадок «Милка».

Депутат прокомментировал это судебное решение: «Необоснованно жёсткий приговор. Из колонии парень выйдет уже сложившимся уголовником. Попытаюсь добиться замены наказания на условное». На встрече с руководителем общественной организации Антоном Рубиным, депутат Госдумы подтвердил свое намерение помочь 20-летнему парню. Депутат направил запросы о проверке обоснованности и законности квалификации по ст. 161 ч. 1 УК РФ. С целью переквалификации на более мягкое наказание. В том числе в прокуратуру Самарской области. По настоянию Александра Хинштейна, прокуратура опротестовала приговор Игорю Шамину и потребовала определить меру наказания, не связанную с лишением свободы.

Накануне нового 2020 года череда судебных заседаний по делу Игоря Шамина закончилась. Парень получил наказание не связанное с лишением свободы. На беседу с депутатом Игорь Шамин пришёл с намерением рассказать о своих планах на будущее и твердом намерении исключить криминальное развитие событий в своей жизни.

В разговоре стало ясно, что Игорь в настоящее время нуждается в работе и хочет работать по своей специальности – пекаря в пекарне на стабильно работающем предприятии. Также он хочет продолжить свое образование. Видит своё будущее в профессии адвоката. Он любит читать и учиться.

Александр Хинштейн предложил молодому человеку свою помощь. И как читателю подарил свою книгу с символическим для Игоря Шамина названием – «Сказка о потерянном времени».

Сказочные события для Игоря Шамина на этом не кончились. Незадолго до встречи с депутатом Александром Хинштейном молодой человек получил сообщение из отдела опеки о предоставлении ему жилья – отдельной квартиры, положенной ему, как сироте, воспитаннику детского дома.

И все же, в присутствии журналистов и его старших товарищей Александр Хинштейн твердо заверил молодого человека: «Другого раза не будет». В случае, если молодой человек еще раз попадет в поле зрения правоохранителей депутат будет добиваться для парня сурового наказания.
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Комментарии


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Детдомовец, который вышел на свободу благодаря Александру Хинштейну, пришел к депутату, чтобы поблагодарить его
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