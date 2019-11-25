Делегаты из Финляндии обсудили возможности сотрудничества с СО в вопросе утилизации и переработки ТКО

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Делегаты представили опыт своей страны по обращению с ТКО и обсудили варианты сотрудничества с Самарской губернией.Во исполнение Майского указа Президента Российской Федерации, одной из целей которого является снижение негативного воздействия на окружающую среду, с 1 января 2019 года в Самарской области осуществлен переход на новую систему обращения с ТКО в рамках нацпроекта «Экология». К 2024 году, согласно паспорту программы, в регионе должен сортироваться абсолютно весь мусор.«Сейчас мы активно ищем поставщика оборудования для сортировки отходов, поэтому данная встреча нам очень полезна в вопросе обмена не только опытом, но и контактами», - рассказал директор компании «ЭкоСтроРесурс» Михаил Захаров, отметив, что региональный оператор уже успешно применяет в работе пресс для мусора от финских производителей.Сегодня Финляндия – одна из самых чистых стран Европы. Часть отходов сжигается, давая тепло и электричество. Часть - перерабатывается. И лишь 1%ТКО складируют на полигонах.«Наша система по обращению с ТКО, технологии за много лет отработаны на законодательном уровне. И мы хотим поделиться этими наработками с Россией», - обозначил цель своего визита министр-советник посольства Финляндии в России Йоонас Хейсканен. Стоит отметить, что к тем впечатляющим результатам, которыми делились делегаты, Финляндия пришла спустя 15 лет с момента старта реформы. Сегодня акцент в обращении с ТКО делают в пользу вторичной переработки, стараясь снизить процент мусоросжигания.«Было приятно увидеть, что в России с самого начала реформы, стали вести работу именно по раздельному сбору отходов, особенно это касается пластика. В Финляндии раздельный сбор и переработку пластика ввели значительно позже», - отметила специалист по вопросам устойчивого развития Финляндско-Российской Палаты Екатерина Пяяккёнен. Директор компании-регионального оператора Самарской области Михаил Захаров особо подчеркнул: «Российское законодательство достаточно жестко относится к любому мусоросжиганию. Мы до сих пор не знаем точно, оправдывает ли энергия, полученная от сжигания ТКО, тот вред, который наносится образующимися выхлопами. Поэтому Самарская область в ближайшие годы не планирует строить мусоросжигающие заводы. Мы идем по пути переработки вторсырья».На встрече также обсуждали вопросы очистки сточных вод, борьбу с несанкционированными свалками и господдержку предприятий в сфере обращения с отходами."Тот опыт, которым сегодня с нами поделились коллеги из Финляндии, мы постараемся применить и на территории Самарской области. Будем контактировать напрямую с Палатой и представителями Финляндии у нас в стране, и конечно, с теми компаниями, которые работают на территории Российской Федерации",- подвела итоги встречи, заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская, передает пресс-служба облправительства.