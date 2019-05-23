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Геннадий Котельников: ушедший с поста главы правительства Самарской области Александр Нефедов станет депутатом губдумы

23 мая 2019 11:43
135
Геннадий Котельников: ушедший с поста главы правительства Самарской области Александр Нефедов станет депутатом губдумы
Эти слова прозвучали из уст спикера СГД на внеочередном заседании 23 мая 2019 года.

Ушедший с поста первого вице-губернатора - председателя облправительства Александр Нефедов войдет в состав губернского парламента. Об этом в начале внеочередного заседания Самарской губернской думы заявил ее председатель Геннадий Котельников, пишет СитиТраффик. Сейчас Александр Нефедов работает советником главы региона.

Напомним, свои полномочия Нефедов сложил 20 мая.

Ранее Александр Нефедов участвовал в выборах 2016 года и прошел в Губдуму по спискам от "ЕР", но отказался от мандата, став главой областного кабмина.

На этом же заседании рассмотрят вопрос о сложении полномочий депутата Сергея Денщикова, который написал заявление о сложении с себя полномочий с 8 мая 2019 года, объяснив это семейными обстоятельствами.
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Комментарии



Политика региона
23 мая 2019  11:43
Геннадий Котельников: ушедший с поста главы правительства Самарской области Александр Нефедов станет депутатом губдумы
Геннадий Котельников: ушедший с поста главы правительства Самарской области Александр Нефедов станет депутатом губдумы
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