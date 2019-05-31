Кандидатуру Александра Нефедова согласовали для замещения вакантного депутатского мандата Самарской Губернской Думы

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Президиум Генерального Совета Партии «Единая Россия» согласовал кандидатурудля замещения вакантного депутатского мандата Самарской Губернской ДумыРанее Нефедов занимал пост вице-губернатора, Председателя Правительства Самарской области и главы администрации НовокуйбышевскаПрезидиум Генерального совета «Единой России» на заседании 30 мая согласовал кандидатуру Александра Нефедова для замещения вакантного депутатского мандата Самарской Губернской Думы. Кандидата представил заместитель секретаря Генерального совета Партии, депутат Государственной Думы Виктор Селиверстов.Как отметил Селиверстов, Нефедов был вице-губернатором, Председателем Правительства Самарской области и занимал пост главы администрации Новокуйбышевска. Также он является членом Партии с 2005 года.Проект решения ПГС будет направлен Президиуму регионального политического совета Самарского регионального отделения Партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".