Кандидатуру Александра Нефедова согласовали для замещения вакантного депутатского мандата Самарской Губернской Думы
31 мая 2019 10:43
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Президиум Генерального Совета Партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру Александра Нефедова для замещения вакантного депутатского мандата Самарской Губернской Думы
Ранее Нефедов занимал пост вице-губернатора, Председателя Правительства Самарской области и главы администрации Новокуйбышевска
Президиум Генерального совета «Единой России» на заседании 30 мая согласовал кандидатуру Александра Нефедова для замещения вакантного депутатского мандата Самарской Губернской Думы. Кандидата представил заместитель секретаря Генерального совета Партии, депутат Государственной Думы Виктор Селиверстов.
Как отметил Селиверстов, Нефедов был вице-губернатором, Председателем Правительства Самарской области и занимал пост главы администрации Новокуйбышевска. Также он является членом Партии с 2005 года.
Проект решения ПГС будет направлен Президиуму регионального политического совета Самарского регионального отделения Партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
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