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Новости /  Политика /  Политика региона  

Глава Жигулевска Дмитрий Холин подал в отставку

27 января 2020 10:33
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Глава Жигулевска Дмитрий Холин подал в отставку
Он займет должность руководителя исполнительного комитета Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Дума Жигулевска должна принять отставку главы города 30 января. Исполнение обязанностей мэра будет возложено на его первого заместителя Сергея Федотова, пишет АиФ Самара.

«Дмитрий Холин продуктивно потрудился на посту руководителя Жигулевска, придал необходимый импульс социально-экономическому развитию города, - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, комментируя кадровое решение. - В ближайшем будущем ему предстоит сосредоточиться на партийной работе. Рассчитываю на то, что в новой должности он будет работать так же энергично, а его опыт и организаторский талант помогут придать новый импульс работе Самарского регионального отделения партии».

Также глава региона отметил, что знает Сергея Федотова как умелого управленца, ответственного и профессионального человека. «Безусловно, мы будем помогать исполняющему обязанности выстроить работу так, чтобы и в дальнейшем добиваться роста экономики и социальной сферы Жигулевска, повышения качества жизни граждан», - резюмировал губернатор.
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Комментарии


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