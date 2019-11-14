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Новости /  Политика /  Политика региона  

Экс-министр ЖКХ региона Сергей Марков будет бороться за пост мэра Новокуйбышевска с пенсионером и коммунистом

14 ноября 2019 11:49
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Экс-министр ЖКХ региона Сергей Марков будет бороться за пост мэра Новокуйбышевска с пенсионером и коммунистом
Всего в конкурсе будут участвовать 7 человек.

Конкурсная комиссия закончила прием документов на пост главы мэра Новокуйбышевска. На место претендуют семь человек, пишет 63.ру. В числе кандидатов:

экс-министр ЖКХ и энергетики Самарской области Сергей Марков;
директор центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин;
секретарь Новокуйбышевского отделения КПРФ Михаил Абдалкин;
начальник смены цеха № 1 «Новокуйбышевской нефтехимической компании» Владимир Волков;
председатель Контрольно-счетной палаты Новокуйбышевска Игорь Козловцев;
начальник отдела инспекционного надзора «Волгабурмаш» Олег Серов;
и пенсионер, председатель общественного движения Куйбышевского района «Перспектива» Сергей Советкин.
— Конкурс пройдет 15 ноября. Комиссия представит гордуме Новокуйбышевска не менее двух кандидатов, — рассказали в мэрии Новокуйбышевска.

Примечательно, что накануне приема документов на конкурс Сергей Марков написал заявление о своей отставке. При этом он уже был мэром Новокуйбышевска — с 2016 по 2018 год. Марков покинул должность как раз ради поста министра ЖКХ.

Кресло мэра Новокуйбышевска освободилось после трагической гибели Владимира Фомина.
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Комментарии



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