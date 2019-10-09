В Самарской области уменьшат численность чиновников
9 октября 2019 13:12
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Власти Самарской области внесли корректировки в нормативы численности государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти региона.
Так, в некоторых подразделениях «Белого дома» число чиновников будет увеличено, а в других — сокращено.
К примеру, если ранее министр мог иметь пять замов, то сейчас их число предлагают сократить до четырех.
При этом штаты отделов и департаментов предлагают увеличить на несколько единиц.
Также с 20 до 15% сократят руководящий состав должностей гражданской службы Самарской области, однако руководителей органов исполнительной власти и руководителей территориальных структурных подразделений органа исполнительной власти Самарской области это не коснется.
Новые нормативы по чиновникам заработают с 1 января 2021 года, если будут поддержаны, пишет СитиТраффик.
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