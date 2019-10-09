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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самарской области уменьшат численность чиновников

9 октября 2019 13:12
42
В Самарской области уменьшат численность чиновников
Новые нормативы начнут действовать с 1 января 2021 года.

Власти Самарской области внесли коррек­ти­ровки в нормативы числен­ности государ­ственных гражданских служащих в органах испол­ни­тельной власти региона.

Так, в некоторых подраз­де­лениях «Белого дома» число чинов­ников будет увеличено, а в других — сокращено.

К примеру, если ранее министр мог иметь пять замов, то сейчас их число предлагают сократить до четырех.

При этом штаты отделов и депар­та­ментов предлагают увеличить на несколько единиц.

Также с 20 до 15% сократят руково­дящий состав должностей гражданской службы Самарской области, однако руково­ди­телей органов испол­ни­тельной власти и руково­ди­телей терри­то­ри­альных струк­турных подраз­де­лений органа испол­ни­тельной власти Самарской области это не коснется.

Новые нормативы по чинов­никам заработают с 1 января 2021 года, если будут поддержаны, пишет СитиТраффик.
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Комментарии



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