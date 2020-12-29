В Самаре выбрали победительницу первого конкурса красоты и таланта среди студентов ссузов

123

28 декабря в 14:00 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) состоялась торжественная церемония награждения финалисток конкурса красоты и таланта «Мисс ССУЗ 2020».

Конкурс красоты и таланта «Мисс ССУЗ 2020» впервые проводится в Самаре. Его участницами стали более 30 студенток из 14 образовательных организаций. Конкурсное портфолио стало их визитной карточкой и дорогой в финал.

За звание победительницы в финале сразились 10 девушек. Финалисткам было необходимо продемонстрировать свои таланты в интеллектуальном и творческом конкурсе.

«Девушки показали свою многогранность и артистичность. Они все уникальны! Перед нами предстали вокалистки, танцовщицы и мастера художественного слова. Диапазон номеров впечатлил: русские народные танцы, фланкировка, спортивно-бальный танец и даже социальные ролики! Я не ожидал увидеть такой высокий уровень исполнения» – поделился Игорь Кузнецов, член жюри конкурса, актёр, режиссёр, драматург, театральный педагог.

На торжественной церемонии были награждены победительницы в номинациях конкурса:

Милена Горгодзе (СГЭУ) – победитель в номинации «Мисс ССУЗ – 2020»;

Ксения Синяткина (СФЭК) – победитель в номинации «Первая Вице-Мисс ССУЗ»;

Александра Кравченко (СаМеК) – победитель в номинации «Вторая Вице-Мисс»;

Елизавета Богданова (СОУКИ) – победитель в номинации «Мисс Грация»;

Анфиса Едзаева (СХУ им. Петрова-Водкина) – победитель в номинации «Мисс Очарование»;

Дарья Кидярова (ПГК) – победитель в номинации «Мисс Талант»;

Надежда Бугачева (СМК им. Бартенева) – победитель в номинации «Мисс Артистичность»;

Анна Пуртова (СТАПМ им. Д.И. Козлова) – победитель в номинации «Мисс Призвание»;

Екатерина Андреева (ССПК) – победитель в номинации «Мисс Интеллект»;

София Слуцкая (СГК) – победитель в номинации «Мисс Вдохновение»;

Генеральным партнером конкурса выступила эко-кофейня «Корж». Конкурс направлен на поддержание творческого и интеллектуального потенциала молодежи, передает пресс-служба СДМ.

Фото: пресс-служба СДМ