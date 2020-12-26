В Самаре 31 декабря детсады будут работать по заявительному принципу

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Родителям, которые должны будут выйти на работу 31 декабря, можно не беспокоиться о том, с кем оставить детей. В последний день 2020 года детские сады Самарской области будут работать по заявительному принципу. Об этом сообщили в мэрии Самары.

То есть, чтобы вашего ребенка приняли в группу 31 декабря, об этом нужно сообщить воспитателям заранее, сообщает 63.ру.

— Таким образом будут работать все детские сады в Самарской области, — уточнили представители городской администрации.

31 декабря в 63-м регионе официально объявлен выходным для сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Так как детсады тоже относятся к таким учреждениям, то в них рабочей сделали субботу, 26 декабря. Четверг, 31 декабря, должен быть выходным.

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