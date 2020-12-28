Стало известно, как самарцы оценивают главную новогоднюю елку город

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Главная новогодняя ель города больше всего нравится жителям Уфы, меньше всего — Санкт-Петербурга.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 700 жителей других городов.

Две трети жителей Уфы в восторге от главной городской новогодней ели (66%). На втором месте — праздничная ель в Казани (63%), на третьем — Воронежа (62%). В Красноярске и Нижнем Новгороде положительно оценили главную городскую ель по 59% жителей. Установленная в городе праздничная ель понравилась большинству новосибирцев (57%) и екатеринбуржцев (55%). Красоту новогодней ели оценили по 52% жителей Омска и Челябинска. В Ростове-на-Дону довольных 53%, в Самаре — 51%.



В Москве ель на Соборной площади понравилась 47% жителей. Главную ель Волгограда оценил 41% жителей. В Санкт-Петербурге ель на Дворцовой площади нравится лишь каждому третьему респонденту: «За 13 000 000 могли бы и поднатужиться!»; «Потратили бы лучше на помощь больным детям и пенсионерам».



Место проведения опроса: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск

Время проведения: 15—23 декабря 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников России старше 18 лет, которые видели главную новогоднюю ель своего города

Размер выборки: по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 700 респондентов из других городов