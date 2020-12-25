Стало известно, что будет работать в новогоднюю ночь в Самаре

122

На площадь Куйбышева будут пускать только через рамки металлодетекторов.



В Самаре не будут устраивать массовые мероприятия и гуляния в новогоднюю ночь 2021. Однако город к празднику уже максимально украсили, на площадях поставили елки, световые фигуры, ледовые скульптуры. В новогоднюю ночь горожане смогут передвигаться по городу, посещать такие площадки, делать фотографии. Но никаких мероприятий и массового скопления людей не будет, об этом рассказали в горадминистрации.



Особое внимание уделят безопасности жителей Самары. В ночь с 31 декабря на 1 января следить за порядком будут более 300 сотрудников полиции, Росгвардии, ДНД и охранных организаций.



Более того, на входе на площадь Куйбышева и на территорию «Самара Арена» поставят рамочные металлодетекторы, а часть территории будет ограждена барьерами безопасности, сообщает Нетипичная Самара.