Ëлка пожеланий на "Самара Арене". В день матча "Крылья Советов" – "Енисей"

В день матча "Крылья Советов" – "Енисей" на стилобате сектора С122 стадиона "Самара Арена" будет работать ёлка пожеланий.
Любой болельщик сможет написать новогодние пожелания "Крыльям Советов", игрокам и тренерам самарского клуба. Все письма будут направлены команде в преддверии праздника.
Вы можете принести письма с собой и положить в специальный ящик.
Также в день матча все желающие смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые будут развлекать болельщиков у ёлки пожеланий, передает пресс-служба ФК "КС".
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