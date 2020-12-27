Дмитрий Азаров поздравил спасателей Самарского региона с профессиональным праздником и 30-летием образования МЧС России

540

Уважаемые работники и ветераны спасательных служб!

Примите мои самые тёплые, искренние поздравления с профессиональным праздником и 30-летием образования МЧС России!

Быть спасателем – особое призвание. Эта служба требует от человека отваги, мужества, умения принимать быстрые решения в самых сложных ситуациях, постоянной собранности и, конечно, высочайшего профессионализма. Помимо этого, спасатель должен обладать добрым, отзывчивым сердцем – он не может оставаться равнодушным, когда кто-то попадает в беду или нуждается в помощи.

Всеми этими качествами в полной мере обладают самарские работники и ветераны спасательных служб. Они достойно выполняют задачи по защите людей и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, обеспечивают безопасность жизнедеятельности населения региона, проводят большую профилактическую работу, предохраняющую жителей от угроз и опасностей, которые несут техногенные аварии, наводнения и другие стихийные бедствия.

Дорогие друзья! От имени всех наших земляков благодарю вас за добросовестную службу, верность своему долгу, самоотверженный труд. Большое спасибо ветеранам-спасателям, чей вклад в обеспечение безопасности наших граждан невозможно переоценить.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в служебной деятельности! Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров