Журналисту «Медузы» Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков
8 июня 2019 15:18
90
Голунову вменяют ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
В опубликованном Чиковым документе говорится, что, по версии обвинения, Голунов, действуя с «преступным умыслом и из корыстных побуждений», с целью личного незаконного обогащения приобрел 3,56 г метилэфедерона и 5,4 г кокаина.
Чиков также уточнил, что Голунову стало плохо в отделе полиции, однако следователь не пустил к задержанному приехавших врачей.
В субботу, 8 июня, Никулинский суд Москвы может избрать Голунову меру пресечения. У здания суда с утра начали собираться журналисты, некоторые выходят с одиночными пикетами в поддержку корреспондента «Медузы». Сообщалось о нескольких задержаниях пикетирующих. По подсчетам корреспондента РБК, у суда собралось около ста человек. В полиции оценок численности собравшихся не давали.
Полиция задержала в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Он считает это провокацией. Что важно знать о задержании Голунова — в обзоре РБК.
Главное на 14:00 8 июня
Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков.
Ночь он провел в изоляторе временного содержания. По информации ОНК Москвы, на условия содержания он не жаловался. Позже в отделе полиции ему стало плохо, сообщил правозащитник Павел Чиков.
По словам правозащитника Павла Чикова, врачи скорой помощи настаивают на госпитализации Голунова.
Что случилось
Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня.
Адвокат Голунова Дмитрий Джулай говорит, что его клиент шел на встречу с источником. Журналист Илья Васюнин заявил РБК, что он попросил Голунова о встрече в начале недели, чтобы проконсультироваться насчет одной из тем для материала: «С утра в четверг мы уточнили время <…>. Он беспокойства при назначении встречи не высказывал, я его прождал час, но трубку он уже не брал».
Голунов не мог выйти на связь с коллегами и близкими на протяжении 12 часов. Следователь позвонил журналисту Русской службы Би-би-си Светлане Рейтер в ночь на 7 июня. Та услышала, как Голунов говорит о том, что ему подбросили два незнакомых пакета.
В полиции заявили, что у мужчины при себе были пять свертков с порошком. Поздно вечером 7 июня в ГУ МВД заявили, что в квартире журналиста было также обнаружено более пяти граммов кокаина.
У него дома нашли еще один сверток, три пакета и весы. Полиция опубликовала фотографии, указав, что они сделаны при обследовании жилища подозреваемого и при личном досмотре. Друг журналиста Александр Уржанов отметил, что то, что он видит на снимках, не похоже на квартиру Голунова, где он неоднократно бывал. О том же написала Ксения Собчак.
Позже ГУ МВД Москвы опубликовало сообщение, где указало, что при обследовании жилья задержанного сделана одна фотография, а остальные связаны с группой лиц, на связь с которой проверяют задержанного. Публикацию первых фотографий в ГУ МВД назвали ошибкой. Назначена служебная проверка.
У Голунова есть следы избиения, заявила гендиректор «Медузы» Галина Тимченко. В то же время мать Голунова Светлана сообщила РБК, что в 2004 году у него было подозрение на инсульт, состояние сына было тяжелым, но диагноз не подтвердился.
Общественная наблюдательная комиссия Москвы (ОНК) проверила условия содержания Голунова в ОВД по ЗАО. Как сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, на лице журналиста не обнаружено синяков и побоев, «только множественные царапины верхней части спины». «Иван сказал, что не хочет есть, видимо, из-за стресса. Ему предлагали воду сотрудники полиции, но он отказался из-за боязни провокаций. Сейчас с ним работают адвокаты», — сказал Мельников. Кроме того, он сообщил, что, по словам полицейских, Голунов «сам отказался предоставить срезы и смывы (одно из следственных мероприятий, которое должно проводиться для того, чтобы доказать связь задержанного с хранением или сбытом наркотиков, — смывы с ладоней и срезы с ногтей. — РБК), но потом согласился».
Около 21:00 мск адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявил РБК, что образцы для экспертизы были изъяты. Следственные действия продолжаются.
Судебное заседание по избранию меры пресечения Ивану Голунову может состояться 8 июня.
Обвинения в попытке сбыта наркотиков Голунову предъявили днем 8 июня.
Ночь на 8 июня Иван Голунов провел в изоляторе временного содержания, один в трехместной камере. Он не жалуется на условия в ИВС, самочувствие нормальное, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
В отделе полиции днем 8 июня Голунову стало плохо, врачи обнаружили у него гематому, сотрясение мозга и подозревают перелом ребер, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Медики настаивают на его госпитализации. При этом в ОНК подтвердили информацию о нормальном самочувствии задержанного и отметили, что во время посещения членами комиссии Голунов жаловался только на небольшую боль в груди.
В суд пришли сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, они хотят выступить с поручительством, чтобы Голунову избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
В чем обвиняют Голунова
По заключению экспертизы, у Голунова изъяли 4 г мефедрона (запрещенный психостимулятор). Дело возбуждено по ст. 30 (о приготовлении или покушении на преступление) и ст. 228.1 УК РФ (о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических веществ).
Сам Голунов считает происходящее провокацией и не признает вину.
Реакция СМИ и общественных организаций
Редакция «Медузы» опубликовала заявление гендиректора издания Галины Тимченко и главреда Ивана Колпакова. Они выразили уверенность в невиновности Голунова и в том, что дело связано с его профессиональной деятельностью.
Редакция РБК опубликовала обращение, в котором потребовала открытого расследования и тщательной проверки обстоятельств расследования.
Профсоюз журналистов и работников СМИ написал открытое письмо в МВД, Главное управление внутренних дел по городу Москве, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с призывом немедленно освободить Голунова. К 15:20 под этим письмом подписались более 550 человек.
Главред «МК» и глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев попросил журналистку «МК» и члена ОНК Москвы Еву Меркачеву проверить, в каких условиях содержится Голунов и в каком состоянии он находится.
В заявлении Amnesty International говорится, что обстоятельства задержания «выглядят как способ давления на независимые СМИ в России».
В СПЧ обеспокоены задержанием. «Первое, что, естественно, приходит в голову, — это подозрение, что его преследуют именно за журналистскую деятельность. <...> Надеюсь, коллеги Ивана Голунова продолжат его расследования — объективно, точно, неподкупно. Это было бы лучшим проявлением журналистской солидарности», — заявил глава совета Михаил Федотов.
В «Трансперенси Интернешнл Россия» потребовали проверить законность действий полиции и заявили о недопустимости преследования журналистов.
Представитель ОБСЕ по вопросам прессы Арлем Дезир также выразил серьезную обеспокоенность задержанием Голунова, заявил о недопустимости преследования журналистов за их деятельность и потребовал освободить корреспондента «Медузы».
Международный комитет защиты журналистов, базирующийся в США, призвал российские власти «немедленно снять все обвинения» с Голунова, отпустить его и расследовать возможное избиение журналиста в полиции.
Пикеты в поддержку Ивана Голунова в Москве
7 июня у здания ГУ МВД Москвы проходит серия одиночных пикетов в поддержку Голунова. Полиция задержала первых участников через несколько минут.
«Со мной сейчас в автозаке Игорь Садреев и Вика Микиша. Нас привезли в ОВД по Тверскому району, пока не выпускают, сидим на жаре. <...> Cначала сказали, что проверят рюкзаки и документы, потому что мы выглядим подозрительно, затем, что проверят нас по базе, затем повезли в ОВД. Стояли мы на довольно большом расстоянии друг от друга, полицейские подходили сразу при попытках развернуть плакат», — заявил РБК корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин.
«Мне вообще никак не объяснили [задержание], коллегам сказали, что нарушено правило 50 м, которые должны быть между участниками одиночных пикетов. [Задержаны] Григорий Туманов, Виктор Шендерович, Виктория Ивлева, Александр Поливанов, Андрей Борзенко. Мы идем в сопровождении полицейских в ОВД по Тверскому району», — заявил РБК журналист Илья Азар.
«Мне удалось постоять с плакатом около десяти минут. Тут три автозака. Я видел Азара, его оттаскивали [в автозак]. Меня задержали с формулировкой «проверить документы, пробить по базам». Мне предложили показать паспорт, взяли его и сказали, что нужно проверить. В автозак я шел сам», — заявил РБК Игорь Садреев.
Задержанных журналистов отпустили без составления протокола, сообщил РБК позже Павел Каныгин. «Один из полицейских сказал, что во избежание резонанса всех нужно отпустить после профилактической беседы без протокола», — сказал он. Об этом же рассказала РБК литературный критик Анна Наринская.
На задержанного позднее журналиста Александра Хейфеца был составлен протокол по статье о нарушении порядка проведения митинга (ч. 6.1 ст. 20.1 КоАП РФ).
8 июня у здания Никулинского суда Москвы, где должно пройти заседание по избранию Голунову меры пресечения, одиночные пикеты продолжились. С плакатами, в частности, вышли журналист «Новой газеты» Илья Азар, сотрудники «Таких дел» Сергей Карпов и Анастасия Лотарева (были задержаны), журналист «Эха Москвы» Александр Плющев, телеведущая Светлана Сорокина. К зданию также приехала гендиректор «Медузы» Галина Тимченко.
Реакция властей
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу столичного МВД максимально объективно разобраться в деле Голунова.
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что не знает о задержании Голунова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил изданию «Проект», что в Кремле только услышали о произошедшем.
О чем пишет Иван Голунов
Иван Голунов работал в РБК, Forbes, на телеканале «Дождь», в «Ведомостях», сейчас он автор «Медузы».
Он занимается расследованиями, преимущественно о московских чиновниках и бизнесе. Так, одним из героев его публикаций был вице-мэр Москвы Петр Бирюков, также он писал о рынке похоронных услуг и мусорных полигонах. Как сообщили в редакции «Медузы», сейчас Голунов работал над расследованием, посвященным злоупотреблениям на столичном рынке ритуальных услуг.
Фото: ivan.golunov / VK
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 июня 2019 17:12
На набережной Волги за 2 дня более чем на 30 площадках выступят сотни артистов и музыкантов. Социум
27
8 июня 2019 16:46
Помогать людям, находить мудрые слова, силы, чтобы окружать людей заботой, помогать нуждающимся, вселять в них веру в себя может только человек с большим сердцем,... Социум
61
8 июня 2019 16:09
Находившемуся в изоляторе временного содержания журналисту Ивану Голунову была вызвана скорая медицинская помощь. Социум
73
Здравоохранение
8 июня 2019 13:00
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Здравоохранение
124
7 июня 2019 11:51
Всех неравнодушных жителей города приглашают присоединиться к акции. Здравоохранение
190
6 июня 2019 23:30
Идею поддержали в Общественной палате РФ. Здравоохранение
300
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13812
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13900
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14104
Туризм
7 июня 2019 11:14
По мнению главы региона, это место наиболее удобное для проведения такого мероприятия. Туризм
222
5 июня 2019 10:22
Теперь информацию о 70 самарских достопримечательностях туристы могут прослушать на трех языках. Туризм
208
5 июня 2019 09:59
Он состоится около Тольятти в 8 и 9 июня. Туризм
217
Образование
7 июня 2019 14:35
На международном смотре-конкурсе победила работа «Безымянлаг». Образование
277
7 июня 2019 14:29
Документ об аккредитации даст возможность университету вести прием на бюджетные места, давать студентам отсрочку от армии на время обучения, принимать на... Образование
256
7 июня 2019 12:21
Помимо соревнований, финалисты приняли участие в закрытом Дне карьеры. Образование
186
Культура
8 июня 2019 10:10
В этом году тема фестиваля - “Игра”. Культура
236
7 июня 2019 17:14
«Курортная мода» будет посвящена пляжному костюму ХХ века и покажет развитие купального костюма. Культура
253
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
239
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14616
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14206
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
862
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1351
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
239
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
228
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
328
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
335
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
256
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
397
Фоторепортажи
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
239
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
561
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
503
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
632
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
540
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
984
Мероприятия