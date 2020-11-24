Встретить старость в окружении близких людей помогает национальный проект «Демография»

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В Самарской области приемные семьи для пожилых граждан и инвалидов создаются в рамках реализации региональной составляющей «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

Благодаря развитию такой практики уже 710 человек старшего возраста получили уход в приемной семье, в том числе 176 пожилых людей - в 2020 году. Это хорошая альтернатива пансионату для престарелых, так как пожилой человек, приобретая полноценную семью, сохраняет привычный образ жизни и чувствует себя комфортнее.

Людмила Ивановна Авдеева уже 8 месяцев живет в такой приемной семье. Потеряв родную сестру и оставшись совсем одна на склоне лет, пожилая женщина не могла самостоятельно обходиться без посторонней помощи и нуждалась в постоянном уходе. Она обратилась в Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа, чтобы ей помогли устроиться в пансионат. Специалист центра рассказал Людмиле Ивановне о возможности оставаться в привычной для себя обстановке и под присмотром. На решение о приемной семье пенсионерка согласилась сразу. После знакомства с Натальей Александровной Солдаткиной сомнений в том, что семья у них сложится, не осталось. Сейчас Людмила Ивановна живет в своей новообретенной семье, занимается любимыми делами - рисует, читает, смотрит телевизор, помогает детям Натальи по учебе. Дети относятся к бабушке как к родной, помогают ей. В конце октября прошлого года семья стала многодетной - родился сын Егор.

Людмила Ивановна очень рада, что стала частью этой семьи. Сейчас она понимает, что лучше, чем здесь, за ней никто не будет ухаживать и присматривать. Наталья Александровна ранее уже ухаживала за пожилой бабушкой, так что опыт такой помощи у нее был. «Я всегда представляла, что и моя пожилая мама может оказаться в такой ситуации, когда некому будет помочь. Мы посоветовались с мужем и решили взять Людмилу Ивановну к себе. Теперь у нас большая и счастливая семья», - говорит Наталья Солдаткина.

Координирует реализацию этой стационарозамещающей технологии в области министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Для того чтобы официально оформить приемную семью для пожилых нужно обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Все приёмные семьи в Самарской области создаются на основе трехстороннего договора, который заключается между комплексным центром социального обслуживания населения, лицом, нуждающимся в социальных услугах, и лицом, оказывающим эти услуги. Лицам, оказывающим социальные услуги, предусмотрено ежемесячное денежное вознаграждение – 3 619 рублей.

Организовать приемную семью могут совершеннолетние дееспособные граждане, проживающие на территории Самарской области. Одновременно в приемной семье могут проживать при наличии соответствующих условий до 4 подопечных. На данный момент семей, где больше одного опекаемого, в регионе пять, передает пресс-служба облправительства.