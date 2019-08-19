Всех желающих приглашают на гала-концерт юношеского и молодежного симфонического оркестра Поволжья

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Музыкальный вечер организован в рамках международного фестиваля искусств «Классика OPEN FEST», при поддержке Фонда президентских грантов.В концерте принимают участие: профессор Государственной консерватории Узбекистана Владимир Неймер, дирижеры-стажеры А.Аюбджонов, У.Махмудов(Узбекистан), К.Катенин, А.Латыпов, А.Лемехов (Россия), солист и дирижер Н.Манагадзе, скрипка (Россия-Испания). Гости вечера смогут услышатьпроизведения Россини, Верди, Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Хачатуряна, Маркеса и др. композиторов.Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артистРоссии Анатолий Левин.Вход на концерт свободный (на балкон) и по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии.Приглашаем всех желающих, передает пресс-служба облправительства.