Восемь организаций СО прошли в федеральный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

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В заседании приняли участие члены трехсторонней комиссии, представителитерриториальных управлений федеральных органов государственной власти, Торгово-промышленной палаты Самарской области, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области.В начале заседания состоялось награждение 18 организаций-победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», который проводится федеральным Правительством с 2000 года. С 2010 года конкурс проходит в два этапа: на региональном и федеральном уровнях.За 9 лет в региональном этапе конкурса приняло участие 418 организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области, 184 из них стали победителями и призерами регионального этапа. На федеральном уровне за всё время проведения конкурса наши организации становились победителями и призерами 42 раза.В этом году для участия в региональном этапе было зарегистрировано 53 заявки. Победителями и призерами стали 18 организаций области, из них 8 номинированы для участия в конкурсе на федеральном уровне. Это АО «Траснефть-Приволга», ООО «Газпром трансгаз Самара», ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж», АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», АО «Самарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», ООО «Самараавтожгут».В. Кудряшов отметил, что награды, полученные сегодня организациями-победителями, это результат их серьезной системной работы по многим направлениям, в том числе по снижению производственного травматизма, формированию здорового образа жизни, развитию кадрового потенциала. «Желаю вам ежегодно подтверждать и улучшать свои результаты. И, конечно же, желаю победы на федеральном уровне! Ваши достижения имеют огромное значение для социально-экономического развития региона и благополучия сотрудников организаций и предприятий губернии», — подчеркнул он.В ходе заседания были заслушаны доклады представителей отраслевых министерств о ходе реализации майских указов Президента РФ в части повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Выступающие рассказали о мерах, принимаемых Правительством региона для сохранения в 2019 году уровня соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников и средней заработной платы по региону, достигнутого в 2018 году. «Вопросысовершенствования оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений находятся в зоне пристального внимания губернатора и Правительства Самарской области. Мы фактически ежемесячно подводим итоги, при этом анализируем не усредненные цифры, а стараемся вникать в формирование оплаты труда по различным категориям работников социальной сферы, принимаем дополнительные решения для их поддержки. Мы подходим к этому очень внимательно и детально, поскольку от этого зависит социальное благополучие жителей региона», — отметил Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.