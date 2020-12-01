Военнослужащие Самарской спорт роты уволились в запас принеся 47 медалей в копилку ЦСКА

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Военнослужащие Самарской спорт роты уволились в запас принеся 47 медалей в копилку Центрального спортивного клуба Армии. Военные билеты получили 29 рядовых, выслужившие установленный срок военной службы по призыву.

Ребята совмещали воинскую службу с интенсивными тренировками и защищали честь страны на спортивных аренах в составе сборных команд России по различным видам спорта. На их счету 47 медали, из которых 15 золотых, 10 серебряная и 22 бронзовые.

В день увольнения за отличные результаты заслуженный мастер спорта по тхэквондо, чемпион мира и Европы, победитель VII летних Всемирных военных игр Максим Храмцов получил медаль «За укрепление боевого содружества». Высокую награду армейцу вручили за успешное выступление на VII летних Всемирных военных играх, которые прошли в г. Ухань (Китай) в 2019 году.

Командир спортивной роты филиала, майор Виталий Киктев отметил, что в спортивной роте были созданы все условия для службы и тренировок спортсменов, передает пресс-служба ЦВО.