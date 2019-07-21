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Новости /  Общество /  Социум  

Внезапно похороненный журналистами президент Туркменистана поздравил врачей страны с профессиональным праздником

21 июля 2019 21:39
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В сетях муссируются слухи о том, что Гурбангулы Бердымухамедов скончался. В Посольстве Туркменистана в России опровергли эти сообщения.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратился к медицинским работникам страны и поздравил их с профессиональным праздником, сообщает life.ru со ссылкой на РИА "Новости". По всей стране проходят праздничные мероприятия по этому поводу.

— В частности, обеспечены здоровье и защита материнства и детства, полностью искоренён ряд инфекционных болезней, внедрены принципы здорового образа жизни, — говорится в тексте поздравления.

Также официальные СМИ Туркменистана сообщили, что глава государства продолжает работать, несмотря на отпуск, в котором находится с 15 июля. Так, накануне он подписал постановление и утвердил туркменскую часть туркмено-бахрейнской межправительственной комиссии.

Сейчас в социальных сетях муссируются слухи о том, что Гурбангулы Бердымухамедов скончался. В Посольстве Туркменистана в России опровергли эти сообщения.


Фото:   ТАСС
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Комментарии



Социум
21 июля 2019  21:39
В сетях муссируются слухи о том, что Гурбангулы Бердымухамедов скончался. В Посольстве Туркменистана в России опровергли эти сообщения.
Внезапно похороненный журналистами президент Туркменистана поздравил врачей страны с профессиональным праздником
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