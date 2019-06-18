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Виктор Кудряшов: «Уже осенью люди увидят реальный эффект от проводимой сегодня работы по совершенствованию системы обращения с отходами»

18 июня 2019 15:14
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В регионе запланированы мероприятия по строительству и реконструкции объектов сортировки и переработки ТКО.
Сегодня, 18 июня 2019 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл селекторное
совещание с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области, где был рассмотрен вопрос о ходе реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

С 1 января 2019 года в регионе изменилась система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая должна привести к созданию прозрачной схемы обращения с отходами. По сути, сейчас создается новая отрасль обращения с ТКО, одним из векторов которой является сортировка мусора, переработка вторсырья и снижение экологического ущерба. Ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к региональному оператору, отобранному по итогам конкурса.

Одно из стратегических направлений реализации системы – создание новых и модернизация существующих объектов инфраструктуры. Так, в регионе запланированы мероприятия по строительству и реконструкции объектов сортировки и переработки ТКО. К 2024 таких должно быть 16: 3 экотехнопарка (Тольяттинский, Красноярский, Зелененький); 12 мусоросортировочных комплексов (станций); 1 мусороперегрузочная станция с сортировкой (Рождествено).

На сегодняшний день региональным оператором обслуживается 13331 контейнерная площадка, из них почти 3,5 тысячи требуют ремонта. Планируется, что до конца текущего года в регионе появится более 1,5 тысяч новых контейнерных площадок, оснащённых бункерами и контейнерами для сбора и вывоза ТКО. Причём новые площадки появятся в тех населённых пунктах, где до сих пор не было мест для сбора и хранения отходов.

«Позитивные изменения уже начались, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Значительно увеличились объёмы отходов, поступающих на полигоны. Это значит,
что они не накапливаются в лесах и оврагах, а размещаются в специализированных местах без ущерба для экологии. Сегодня в области проводится активная работа по созданию объектов для сортировки и переработки мусора. До конца года должно быть завершено проектирование 6 муниципальных полигонов, и в следующем году начнётся их строительство. Мы видим большой интерес коммерческих структур и рассчитываем, что эти проекты будут реализованы в рамках муниципально-частного партнёрства. Кроме того, в этот летний сезон муниципалитетам предстоит большая работа по созданию новых и ремонту имеющихся контейнерных площадок.

Область готова финансово помогать в этом, а также в обновлении парка техники для сбора и вывоза мусора. Мы рассчитываем, что уже этой осенью люди увидят реальный эффект от проводимой сегодня большой работы по совершенствованию системы обращения с отходами», передает пресс-служба облправительства. 



Фото из открытых источников
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Комментарии



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