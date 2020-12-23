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В сквере на Безымянке в Самаре не будут заливать каток из-за митингов

23 декабря 2020 13:33
108
В сквере на Безымянке в Самаре не будут заливать каток из-за митингов

Жителям Самары объяснили, почему в сквере "Родина" на ул. Победы не будут заливать площадку для катания на коньках.

Как напомнили в департаменте городского хозяйства и экологии, данный сквер, согласно постановлению горадминистрации, является специально отведенным местом для проведения публичных мероприятий - собраний, митингов.

"Наличие в сквере постоянно действующего катка может являться основанием для изменения места и (или) времени проведения таких мероприятий, тем самым будут ограничены права граждан на свободу мирных собраний", - заявили в департаменте.

Эту позицию подтвердил первый заместитель главы города Владимир Василенко, отметив, что в городе этой зимой залиты больше сотни катков. К примеру, недалеко есть большой каток на Металлурге - в парке 50 лет Октября, пишет Самру.ру.

"Ближайшие к скверу катки находятся по адресам: ул. Вольская 77, ул. Физкультурная 133, ул. Нагорная 11, ул. Каховская 7", - рассказал Владимир Василенко.

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23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
23 декабря 2020  15:19
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране.
Возможности резидентов ОЭЗ расширены на федеральном уровне
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Новости Тольятти
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22 декабря 2020  16:28
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря.
Резидент «Жигулевской долины» открыл в Тольятти первый центр по установке ГБО на дизельную технику
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря. Новости Тольятти
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21 декабря 2020  15:20
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Новости Тольятти
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