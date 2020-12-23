В сквере на Безымянке в Самаре не будут заливать каток из-за митингов

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Жителям Самары объяснили, почему в сквере "Родина" на ул. Победы не будут заливать площадку для катания на коньках.

Как напомнили в департаменте городского хозяйства и экологии, данный сквер, согласно постановлению горадминистрации, является специально отведенным местом для проведения публичных мероприятий - собраний, митингов.

"Наличие в сквере постоянно действующего катка может являться основанием для изменения места и (или) времени проведения таких мероприятий, тем самым будут ограничены права граждан на свободу мирных собраний", - заявили в департаменте.

Эту позицию подтвердил первый заместитель главы города Владимир Василенко, отметив, что в городе этой зимой залиты больше сотни катков. К примеру, недалеко есть большой каток на Металлурге - в парке 50 лет Октября, пишет Самру.ру.

"Ближайшие к скверу катки находятся по адресам: ул. Вольская 77, ул. Физкультурная 133, ул. Нагорная 11, ул. Каховская 7", - рассказал Владимир Василенко.