В общественном транспорте Самары запустили системы отопления в салонах
19 ноября 2019 19:24
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Чтобы перевозки сделать комфортными для пассажиров, вся процедура техобслуживания была проведена заблаговременно. В частности, в МП «ТТУ» перед началом холодов утеплили двери, защитили от воды и снега электронику, перекрыли заслонки, и тепло от двигателя стало поступать в салон. Также досконально проверили тепловое оборудование, установили предохранители для обеспечения работы отопления. Были закуплены новые тэны; часть радиаторов отопления отремонтировали.
Тепло попадает в салон через перекрывную планку под вагоном. Попадая на ускоритель, электрический ток нагревает его.
«Прежде всего, управление находится в кабине водителя. Правый и левый предохранители в норме – управление включается, и генератор заработал. Так салон прогревается быстрее. Тэны же служат не только для конвекции воздуха в салоне, чтобы пассажирам было тепло, но и для нагревания стекол, чтобы они не запотевали. Система отопления задает один температурный режим. Однако по желанию пассажиров, если в салоне будет слишком тепло, водителю разрешается отключить систему на время, чтобы таким образом отрегулировать температуру», - рассказал мастер ТО-2 МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Андрей Гордеев.
Отметим, что в современных трамваях система теплоконтроля усовершенствована – они оснащены дополнительными отопительными приборами с подачей разогретого воздуха в салон. Эти «печи» также будут включаться, когда температура воздуха на улице опустится до -10О С и ниже.
«Поскольку осень в текущем году отличилась температурным режимом выше климатической нормы, муниципальному предприятию представилась возможность до середины ноября снизить расходы на электроэнергию, что является серьезной статьей затрат в отопительный период. Однако с учетом изменения погоды на отоплении не экономим – часть трамвайных поездов уже с теплом. Процесс поэтапный - с завтрашнего дня отапливаться будет весь парк электротранспорта – это порядка 180 трамваев и 125 троллейбусов, выходящих ежедневно на линию», - сообщил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.
Подчеркнем, что для максимально быстрого запуска систем отопления во всех трамвайных и троллейбусных депо усилена работа в этом направлении: она организована круглосуточно, кроме того, вышли дополнительные бригады.
При контроле за климатом в салонах трамваев и троллейбусов берется во внимание температурный градиент – разница между температурой за бортом и в транспорте. Вместе с тем, как поясняет инженерная служба муниципального предприятия, даже при крепких морозах специалисты будут поддерживать температуру воздуха в подвижном составе не ниже нулевой отметки.
В дальнейшем, когда начнутся осадки, трамвайные рельсы будут освобождать от снега – МП «ТТУ» способно задействовать 18 снегоочистителей. Еще летом спецтехника прошла ревизию, выполнен необходимый ремонт. Подобран и штат водителей специально для очистки рельсовых путей от снега. Этот вид работ скоординируют с очисткой улично-дорожной сети силами МП г. о. Самара «Благоустройство». Регламент согласован с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары. После расчистки трасс следования трамваев профильные службы будут убирать снежные массы с дорог. При этом в первую очередь, как правило, приводят в порядок дороги 2 и 3 категорий, участки, по которым проложены маршруты общественного транспорта, в том числе автобусные.
В преддверии зимы и транспортное предприятие «Самара Авто Газ», осуществляющее перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, подготовило свой автобусный парк.
Так, проверили отопительные системы, осмотрели уплотнители дверей, форточки, люки — все элементы, позволяющие сохранять в салоне комфортную температуру. Отрегулировали исправность систем климат-контроля, провели ревизию аккумуляторных батарей.
Отопление включают с учетом погодных условий и обращений пассажиров. По информации ООО «Самара Авто Газ», зимой, если наружный термометр показывает температуру -15 °C -25° C, то внутри салона должно быть +10° C или выше, если на термометре снаружи -4 °C и ниже, то внутренняя температура не может быть ниже +5° C.
Для сохранения температурного комфорта водителям рекомендуется закрывать двери сразу же, как только пассажиры зашли в салон.
Также предприятие перешло на использование зимнего топлива. Оно изготовлено по специальной технологии, с уменьшенным содержанием серы и парафина, что не позволяет топливу замерзать даже при глубоком минусе, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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Комментарии
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19 ноября 2019 19:58
Он рассказал, что ему под видом клиента позвонил незнакомец и попросил выполнить "деликатную просьбу". Социум
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19 ноября 2019 19:24
Процесс поэтапный - с завтрашнего дня отапливаться будет весь парк электротранспорта – это порядка 180 трамваев и 125 троллейбусов. Социум
113
19 ноября 2019 19:01
Здесь есть на что посмотреть. Сенсорные терминалы с игровым и развивающим модулями, графические планшеты и электронные книги, а также компьютерный класс. Социум
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