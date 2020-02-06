В областной научной библиотеке исполнят Чайковского, Верди и Беллини

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В концерте классической музыки примут участие:Виктор Дрожников (флейта) – профессор, заведующий кафедрой оркестровых инструментов Самарского государственного института культуры, заслуженный артист России, лауреат Губернской премии в области культуры и искусства.Мариана Новикова (фортепиано) – артистка Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов.Вокал: Надежда Крупина, Диана Мусина, Эвелина Каурова — выпускницы СГИК-Консерватории.Концертмейстер – Наталья Николаева (преподаватель СГИК).В программе – арии из опер «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Лукреция Борджиа» Г. Доницетти, «Сен-Марс» Ш. Гуно, «Риголетто» Дж. Верди, «Норма» В.Беллини, а также романсы французской и русской классики.К концерту «Классика жанра: Возвышенное и земное» будет подготовлена тематическая выставка изданий в рамках проекта «Музыка в библиотеке». Среди экспонатов можно будет увидеть издания об истории возникновения классической музыки и этапах её эволюции, о музыкальных инструментах. Выставка познакомит с творческими биографиями русских и зарубежных композиторов, а также с нотными изданиями классических произведений.Концерт «Классика жанра: Возвышенное и земное» организуется в партнёрстве с Самарской филармонией и Самарским государственным институтом культуры.Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.