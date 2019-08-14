В музее УФСИН России по Самарской области прошла экскурсия для ветеранов уголовно-исполнительной системы

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Подполковник внутренней службы в отставкерассказал об истории развития пенитенциарной системы в Самаре, ее развитии и совершенствовании. У участников экскурсии была возможность зайти в воссозданную тюремную камеру, в подробностях рассмотреть внутреннее устройство макета спецавтомобиля и вагона для конвоирования осужденных.При музее есть библиотека, а в коллекции, которая постоянно пополняется, насчитывается более 500 экспонатов. Также в распоряжении музея находятся предметы, созданные руками людей, отбывающих наказание: объемные картины на разнообразные сюжеты, уменьшенные предметы мебели, одежда.Особое место в рассказе Новомира Литвинова заняли истории о неудачных попытках побега из колоний Самарской области. Творческий подход осужденные проявляли и при изготовлении предметов, запрещенных в местах лишения свободы. Например, у кого-то были изъяты сапоги, в подошву которых прятали сотовый телефон.Музей – центр научно-исследовательской работы, деятельность которого направлена, в числе прочего, на просвещение студентов профильных вузов и школьников, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области