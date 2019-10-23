В духовно-просветительском центре «Кириллица» и Поволжском православном институте откроется выставка «Верующие»

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На выставке журналисты «Фомы» представят фоторассказы о наших современниках-христианах. Все они – очень разные люди, но их истории, по-сути, об одном: верить — это и значит жить. Кроме того, посетители выставок познакомятся с мультимедийным проектом «Минутная история», который рассказывает об истории России в формате коротких анимационных роликов.У жителей Самары появится уникальная возможность ближе познакомиться с крупнейшими православными СМИ страны, такими как Радио «ВЕРА», телеканал «Спас» и журнал «Фома».Кроме того, в рамках проекта «Знакомство с читателем», осуществляемого культурно-просветительским центром «Люди» при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива» в городах Самара и Тольятти 23, 24 и 25 октября состоятся творческие встречи с журналистами Радио «ВЕРА», телеканала «СПАС» и журнала «ФОМА» Константином Мацаном и Алексеем Соколовым.Торжественное открытие выставки в Тольятти - 25 октября 2019 г. в 14.00 в Поволжском православном институте имени святителя Алексия, митрополитаМосковского (г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4 А).Вход свободный, выставки продлятся до 8 ноября включительно, передает пресс-служба облправительства.