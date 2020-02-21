В детском технопарке «Кванториум – 63 регион» стартовал хакатон виртуальной и дополненной реальности
21 февраля 2020 16:39
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Это учащиеся школ, в которых в прошлом году в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, были созданы мини-технопарки. VR-оборудование, 3D принтеры, конструкторы и мощные компьютеры были закуплены за счет средств регионального бюджета. Таким образом, у ребят, проживающих в отдаленных от крупных городов населенных пунктах, появилась возможность попробовать себя в создании роботов и программировании. Продемонстрировать свои навыки школьники смогут на хакатоне.
«Хакатон – это форма состязания программистов. Это не соревнование и не олимпиада, - пояснила наставник VR/AR-квантума технопарка «Кванториум – 63» Евгений Арочкин, - В ходе хакатона команды программистов не только решают определённые задачи, но и создают новый программный продукт».
Тема первого регионального хакатона виртуальной и дополненной реальности – история Самарской области. Все проектные задания посвящены краеведению. Большинство команд уже определились с тематикой своих проектов. Это виртуальные музеи, экскурсии по школам и населённым пунктам, энциклопедии животных, обитающих в Среднем Поволжье.
На протяжении недели команды мини-технопарков у себя дома будут решать непростые задачи. В этом им помогут наставники технопарка «Кванториум – 63 регион» через видео-консультации. 28 февраля все участники снова соберутся для презентации работ, а эксперты выберут лучших.
Руководитель структурного подразделения СОЦДЮТТ «Кванториум Самара» Александр Макрушен так оценил задачу мероприятия: «В 2019 году в Самарской области в рамках национального проекта «Образование» по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова были открыты 19 мини-технопарков. В начале нового учебного года будут созданы ещё 21. Наша задача – дать ребятам возможность успешно развиваться через совместную проектную деятельность. Такая работа должна проводиться не только через обучение, но и через организацию различных мероприятий, позволяющих сравнивать свои достижения, ставить перед собой новые цели».
До 2022 года в Самарской области будут созданы два детских технопарка «Кванториум» (Новокуйбышевск, Сызрань), 2 IT-куба (Самара, Тольятти), 115 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 2 центра непрерывного повышения профмастерства педагогов, а также центр опережающей профессиональной подготовки и центр оценки профмастерства и квалификации педагогов. Кроме этого, будут закуплены 2 мобильных «Кванториума», в 7-ми коррекционных школах будет обновлена материально-техническая база, а в 279 школах и учреждениях среднего профессионального образования будет создана цифровая образовательная среда, передает пресс-служба облправительства.
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