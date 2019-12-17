В детской картинной галерее откроется выставка «Где живут чудеса»

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Каждый зал выставки – представления о чудесном и тех местах, где с ним можно встретиться. Парадный зал, бывшую гостиную Клодтов, украшает ёлка, на которой игрушки ручной работы Евгении Шадриной. Дед Мороз и Снегурочка тоже были созданы специально для выставки в мастерской художницы-кукольницы Ольги Бакановой. Также маленьких посетителей ждут "зимние" детские рисунки, рифмованные загадки и ребусы про Новый год, сказочных героев и зимние игры. Отгадки на них прячутся на ёлке и в детских работах, нарисованных авторами из Самары, Новокуйбышевска, Сызрани, Магнитогорска, Екатеринбурга, Казани, Североуральска, Пензы, Армавира, Оренбурга.Сказочная тема продолжится в зале - «кладовой» старого дома. Здесь хранятся забытые чемоданы, старинные часы, кофры и шляпные коробки. За эти годы в них успели поселиться самые неожиданные жильцы. В одном чемодане живёт английский стишок про ключ от королевства и корзинку ландышей, в другом выросла трава, в третьем спит щенок, а в своём укромном коконе один рыжеволосый художник со знакомым лицом пишет «Звёздную ночь». Чтобы не беспокоить жителей кладовой, гости выставки получат фонарики и смогут заглянуть в каждый из них.С чудесами можно встретиться не только в старых чемоданах и сказках, но и на выставке фотографа Юрия Родичева. На вопрос «где живут чудеса?» - ответ «планета Земля». Он вместе со своей командой побывал в десятках экспедиций, на его снимках пейзажи со всего мира - пингвины и айсберги Антарктиды, исландские водопады, студёная Волга, африканские львы и жирафы и очень много гор. Вместе с фотографиями в зале представлены небольшая коллекция минералов - чудеса цвета и формы, на которые способна природа.Попав в чёрно-белый "шахматный" зал автора Марины Самсоновой, посетители смогут убедиться в том, что художник действительно способен на чудеса, изменяя пространство с помощью приёмов оптических иллюзий, зеркал и своей фантазии.Выставка открыта с 18 декабря 2019 года до 25 февраля 2020 года, передает пресс-служба горадминистрации.