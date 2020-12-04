В Жигулевской долине состоялся финал конкурса УМНИК-2020

33

3 декабря на региональной площадке Фонда содействия инновациям в Самарской области в Технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» состоялся финал регионального конкурса «УМНИК-САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2020».

Программа «УМНИК» Фонда содействия инновациям призвана стимулировать интерес молодежи к массовому участию в научно-технической и инновационной деятельности. Победители конкурса имеют возможность получить грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего инновационного проекта.

У программы более 100 конкурсных площадок. Это региональные конкурсы, конкурсы «УМНИК» в соответствии с дорожными картами НТИ, конкурсы, которые проводятся в рамках Национальной программы «Цифровая экономика РФ», а также конкурсы, организуемые совместно с крупными российскими компаниями. Самарская область является безоговорочным чемпионом по количеству заявок на региональный конкурс «УМНИК». В 2019 году было сформировано самое большое в России количество заявок – 203. В 2020-ом заявок оказалось еще больше – 233.

В Самарской области в рамках полуфиналов регионального конкурса «УМНИК-САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ» состоялось 12 отборочных мероприятий, в результате которых в регионе было отобрано 89 проектов, 84 из которых прошли обезличенную экспертизу, высоко оценены научным сообществом в других регионах РФ и допущены к финалу.

В финал конкурса вышли проекты молодых ученых по всем направлениям программы «УМНИК»: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, инновационные приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.

Виктор Шамрай поделился эмоциями от финала:

- В качестве эксперта я участвую в этом конкурсе второй год и мне очень интересно наблюдать, как проекты молодых инноваторов растут и развиваются. Гранты и субсидии -– хороший стимул, но не только в них дело. Человек – это среднеарифметическое тех пяти людей, с которыми он чаще всего общается. Подобные конкурсы создают, прежде всего, среду, в которую тянет тех, кто хочет двигаться и развиваться.

По итогам экспертного голосования определено 17 кандидатов в победители, 10 проектов – в резерве.

Победительница конкурса Милена Климанова, студентка Самарского медицинского университета, узнала о программе Фонда совсем недавно, но уже сейчас она вместе с командой студентов готовит к выходу уникальное программное обеспечение в области медицины:

- Наш проект называется «Разработка метода технологического воздействия на пациентов с ВИЧ-инфекцией, направленного на повышение приверженности антиретровирусной терапии». По сути это приложение – стационар на дому, которое устанавливается в телефон пациенту и в рабочий компьютер врачу и позволяет проходить лечение дистанционно, контролируя прием препаратов и регулируя курс лечения. Приложение поможет сократить время пребывания пациента в очередях поликлиниках. Разработка очень актуальна в условиях пандемии, - уверена Милана, - я желаю всем студентам видеть цель и смело идти к ней, ваши идеи всегда будут поддержаны вашими преподавателями и региональным