В Волжском районе сотрудники ГИБДД и Росгвардии с помощью дирижабля будут выявлять нарушителей ПДД

40

9 августа на территории Волжского района Самарской области сотрудники Специализированной роты ДПС ГИБДД и Росгвардии, с помощью дирижабля будут выявлять нарушителей Правил дорожного движения.На дирижабле устанавливается видеокамера, увеличивающая обзор в несколько раз. Дирижабль заполняют гелием и поднимают на высоту в воздух. Обзор дирижабля составляет 360 градусов, номер машины можно увидеть с расстояния в 700 метров как днем, так и ночью.Дирижабль будет запущен над наиболее аварийными участками автодорог и позволит выявить грубые нарушения ПДД, связанные с обгоном, выездом на встречные полосы и т.д., передает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области