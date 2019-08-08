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Новости /  Общество /  Социум  

В Волжском районе сотрудники ГИБДД и Росгвардии с помощью дирижабля будут выявлять нарушителей ПДД

8 августа 2019 14:55
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На дирижабле устанавливается видеокамера, увеличивающая обзор в несколько раз.
Госавтоинспекция Самарской области в период с 9 по 11 августа проведет специальное профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения. Для данного мероприятия будет использован комплекс высотного наблюдения.

9 августа на территории Волжского района Самарской области сотрудники Специализированной роты ДПС ГИБДД и Росгвардии, с помощью дирижабля будут выявлять нарушителей Правил дорожного движения.

На дирижабле устанавливается видеокамера, увеличивающая обзор в несколько раз. Дирижабль заполняют гелием и поднимают на высоту в воздух. Обзор дирижабля составляет 360 градусов, номер машины можно увидеть с расстояния в 700 метров как днем, так и ночью.

Дирижабль будет запущен над наиболее аварийными участками автодорог и позволит выявить грубые нарушения ПДД, связанные с обгоном, выездом на встречные полосы и т.д., передает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области
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Комментарии



Социум
8 августа 2019  14:55
На дирижабле устанавливается видеокамера, увеличивающая обзор в несколько раз.
В Волжском районе сотрудники ГИБДД и Росгвардии с помощью дирижабля будут выявлять нарушителей ПДД
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