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Новости /  Общество /  Социум  

В Тольятти состоится этап Кубка Мира по сноукайтингу IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020

6 февраля 2020 19:45
37
На неделю в Тольятти соберутся спортсмены и их болельщики, которые обожают парусный спорт.
Календарь событий Самарской области пестрит удивительными событиями. Но среди них есть одно, которое вскружит голову любому гостю. С 26 февраля по 02 марта 2020 года в Тольятти состоится этап Кубка Мира по сноукайтингу IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020. Этим праздником сноукайтинга и свободы руководит сама зима, а главным распорядителем является ветер.

На неделю в Тольятти соберутся спортсмены и их болельщики, которые обожают парусный спорт. Не важно, какой у них возраст, пол, регалии и навыки. Участвовать смогут все.

Профессионалов ждут соревнования IKA-2020 в дисциплинах курс-рейс, марафон и фристайл, а также легендарный Марафон «Жигулёвское море»; кайтеров-любителей — традиционные региональные фан-заезды; юное поколение — детские гонки JKS для будущих чемпионов.

Программа мероприятия построена так, что будет интересна как самим сноукайтерам, их болельщикам, так и гостям Кубка со всего мира и жителям Самарской области.

29 февраля бывает раз в 4 года и в этом году совпадает с Масленицей. Поэтому именно в этот незабываемый день пройдет VI Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море», а сноукайтеры попытаются побить мировой рекорд по самому массовому старту на Марафоне «Жигулёвское море».

Главным зрелищем станут, конечно же, сами разноцветные парусные баталии на фоне Жигулевских гор. Для гостей фестиваля будут работать десятки интерактивных развивающих и развлекательных площадок с масленичными гуляньями, мастер-классами по сноукайтингу, гонками на собачьих упряжках, метлоболом и множеством сюрпризов на свежем воздухе.

Также, и гости, и спортсмены смогут стать частью судьбоносного челленджа «Лето или Зима». Смельчаки наденут тематические костюмы и выберут сторону: топить лёд или вызывать зиму.

IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020 — это не просто соревнования, это любовь к зиме, кайт-карнавал и новые яркие, красивые рекорды. Разделить эти эмоции и увидеть все своими глазами можно в последний месяц зимы, в Тольятти, на набережной 6-го квартала — в одной из самых красивых акваторий в мире, передает пресс-служба облправительства

Видео здесь.
Ознакомиться с программой IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020 можно здесь.




Фото:    ika.snowkiterussia.com

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Комментарии


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