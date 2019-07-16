В Тольятти прошел традиционный «Велодевичник»

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Представительницы прекрасного пола уже в 12-ый раз блеснули стилем, женственностью и умением ездить на велосипеде с соблюдением Правил дорожного движения во время ежегодного традиционного «Велодевичника», который прошел на днях в городе Тольятти.Главная задача «Велодевичника» - популяризация велодвижения и культуры безопасной езды на велосипеде, активного отдыха и здорового образа жизни.Активное участие в проведении яркого, красочного мероприятия приняли сотрудники Госавтоинспекции. Дорожные полицейские, вручая буклеты и световозвращающие наклейки, благодарили милых участниц акции, которые своим примером показывают всем, что велосипед, это не только спорт и увлечение, но и полноценное транспортное средство, участвующее в дорожном движении.Красочная процессия, состоящая из 300 девушек в красивых нарядах в сопровождении брутальных «байкеров», проехала по дорогам города на велосипедах. В конечной точке на набережной Автозаводского района состоялась развлекательная программа с конкурсами на самый гламурный наряд и лучше всего украшенный велосипед, фотосессией, выступлениями музыкантов и танцами.В завершение мероприятия организаторы «Велодевичника» - общественное движение «Клуб ВелоТольятти» поблагодаряили за поддержку тольяттинской велопрогулки Главу администрации Центрального района Тольятти Артема Гончарова, ГУ МВД России по Самарской области и отдел ГИБДД Тольятти, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской област