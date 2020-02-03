В Самарском зоопарке отметили День российского сурка

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Ведущий зоолог отдела «Млекопитающие» Королев Вячеслав рассказал о биологических особенностях сурков в дикой природе и об их жизни в зоопарке. Он отметил:«Наши сурки в этом году впервые в истории зоопарка практически не спали по причине аномально тёплой зимы, поэтому ориентироваться на них мы не можем. Делая прогноз на приход весны в Самарской области, мы опираемся на народные приметы. 2 февраля по народному календарю Ефимов день, ясной погоды в полдень не было, следовательно, ранней весны не будет. Весна в этом году придёт вовремя — в первой декаде апреля, и, возможно, будет затяжной».Ведущий методист зоопарка Тоякина Людмила поведала собравшимся о значении праздника и рассказала, почему сурков в дикой природе нужно охранять:«Сурок – один из интереснейших обитателей лесостепей и степей, и у нас в Самарской области их тоже можно наблюдать. Степного сурка называют ещё байбаком. Лет двадцать назад сурки были занесены в Красную книгу России в связи с сокращением популяции. В настоящее время численность сурков практически восстановилась, но всё равно сурки нуждаются в защите. Праздник призван привлечь внимание общественности к этому вопросу. Сурка необходимо охранять, так как он является важным видом в биоценозе степи. Полноценно существовать и развиваться степь может только с сурком. Сурок роет норы, перемещая нижние слои почвы наверх — так происходит естественный процесс обновления степных участков. Степь становится более подходящей для населяющих её животных. В сурчинах могут жить редкие виды птиц, в то же время сам зверёк является основным кормом для многих видов крупных хищных птиц. Если сурка останется мало, это станет катастрофой для экосистемы в целом».Для юных посетителей зоопарка подготовили праздничную программу — викторины, конкурсы и подвижные игры. Школьники и дошколята с удовольствием принимали участие в познавательном мероприятии.Все участники праздника получили памятные сувениры от зоопарка, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО