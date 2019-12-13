В Самарской области выбрали лучших специалистов местного самоуправления и лучшего гражданского служащего

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В номинации «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» проекты презентовали 12 человек. 1 место заняли: Балясова Светлана Александровна – заместитель главы по социальным вопросам муниципального района Красноярский Самарской области. Администрация муниципального района красноярский самарской области и Савватеева Мария Валерьевна – ведущий специалист, МКУ г.о. Сызрань «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления».Светлана Балясова представила пилотную программу, которая реализуется на территории Красноярского района. В местных магазинах размещают информационные листы с QR-кодом, считывая их потребитель может проверить лицензию. Такая цифровизация малого бизнеса помогает выявить секторы теневой экономики. Эту идею в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» решили — тиражировать по региону.«Считав QR-код вы можете выйти в систему информационного ресурса на определенную страницу, и посмотреть всю информацию, размещенную о данном объекте потребительского рынка. Это информация о размещении на «Яндекс» карте, это лицензия на реализацию алкогольной продукции. Любой субъект малого и среднего предпринимательства, любой потребитель может эту информацию посмотреть и в рамках обратной связи заявить о нарушениях» —рассказала победитель конкурса.Другие места завоевали:2 место – Жаворонкин Артем Сергеевич – координатор по работе с некоммерческими организациями, МКУ «Дом общественных организаций» городского округа Отрадный3 место – Солдаткина Мария Сергеевна – главный специалист отдела регулирования цен и тарифов. Управления экономического развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань3 место — Марченко Алексей Юрьевич –директор МАУ «Шенталинский МФЦ», Администрация муниципального района Шенталинский самарской области Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального района Шенталинский Самарской областиВ номинации «Лучший гражданский служащий» представлено 4 работы. Победителями стали:1 место – Софронов Александр Геннадьевич –консультант управления информационного и организационного обеспечения, Департамент охоты и рыболовства Самарской области2 место – Суслин Вадим Алексеевич –консультант, Министерство промышленности и торговли Самарской области, департамент машиностроительного комплекса, управление автомобилестроительного комплекса, металлургии, электротехнической и кабельной промышленности.3 место- Вахрамеев Роман Александрович – главный специалист, Управление методологии исполнения бюджета департамента исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области.Впервые конкурс провели на информационной платформе «Кадросфера». Члены конкурсной комиссии предварительно ознакомились с работами и выставили оценки в электронном виде.Михаил Белоусов — член конкурсной комиссии, глава м.р. Красноярский Самарской области прокомментировал организацию конкурса: «Сегодня есть возможность условно получать эти данные информацию об этих работах удаленно, провести их анализ, вдумчиво разобраться, прочитать и сегодня финальная часть, когда мы собираемся и принимаем окончательное решение — кто из них все же лучший».Профессиональные конкурсы повышают престиж работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и вносят значительный вклад в развитие Самарской области.По итогам ежегодного профессионального конкурса будет рассмотрена возможность включения победителей и призеров в резерв управленческих кадров региона, передает пресс-служба облправительства.